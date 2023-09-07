世衛：孟加拉面臨史上最嚴峻登革熱疫情 已釀650死

世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。(美聯社)

世界衛生組織今天宣布，孟加拉正面臨有史以來最嚴峻的登革熱疫情 ，這波疫情自4月爆發以來，已有超過13萬5000人確診、650人死亡。專家認為，氣候變遷 是疫情猖獗的一大主因。

法新社報導，世衛 （WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在線上記者會中表示，孟加拉光是上月通報的登革熱死亡病例就超過300例，「登革熱疫情為當地公衛體系帶來巨大壓力」。

他還指出，儘管孟加拉首都達卡（Dhaka）的病例數已開始減少，但該國其他地區的病例數卻逐漸攀升。

世衛表示，已派遣多名專家進駐孟加拉，以協助當局加強監控、提升實驗室能力，並增進與受影響社區的溝通。

登革熱是一種流行於熱帶地區的傳染病，會引起高燒、頭痛、噁心、嘔吐、肌肉疼痛等症狀，嚴重還可能導致出血，甚至致死。

世衛曾警告，受到氣候變遷影響，登革熱和其他透過病媒蚊傳播的疾病，如屈公熱（Chikungunya Fever）、黃熱病（Yellow Fever）以及茲卡病毒感染症（Zika virus infection），正更迅速、更廣泛地傳播。

此外，世衛警報及應變中心主任馬哈穆德（Abdi Mahamud）也在記者會中表示，這類疫情堪稱氣候危機的「危險預兆」。

他指出，在氣候變遷和今年的聖嬰現象（El Nino）等多重因素加總下，孟加拉、南美洲等多個地區皆爆發嚴重的登革熱疫情。