布林肯第4度訪烏克蘭 宣布提供10億美元最新援助

布林肯與烏克蘭外交部長庫列巴（右）舉行記者會。（美聯社）

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）6日訪問烏克蘭 ，會晤烏國總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）等政要，並宣布新一波、價值2.75億美元的軍事援助，再加上人道援助等非軍事項目，美國的援助金額將超過10億美元。

這是俄烏戰爭去年2月開打以來，布林肯第四度訪問烏克蘭，和過去三次一樣，布林肯的行程會前保密，直到抵達烏克蘭才公開。

布林肯在社群平台X（前身推特）放上訪問烏克蘭的照片，包含與澤倫斯基會談，以及在烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）陪同下，在基輔的一處公墓向陣亡將士致意，兩人也一起造訪了經營在基輔市區的麥當勞。

布林肯表示，美國決心持續與烏克蘭並肩同行，美國總統拜登指派他親訪，強調美國強力且堅定的支持。

美國廣播公司（ABC）報導，布林肯一行5日自華府出發，6日抵達波蘭，趁夜色搭火車前往烏克蘭；布林肯將在烏克蘭過夜，隔天接著參訪，不過行程持續變動中。

俄烏戰爭持續超過18個月，美國官員開始擔憂國會動搖烏克蘭的支持，共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）日前向共和黨議員保證，不會再給烏克蘭「空白支票」。

布林肯在基輔表示，希望確保烏克蘭能獲得所需，不只是在反攻中獲得成功，還有長期所需，以確保烏克蘭能擁有強大威懾力量；此外，美國決心與夥伴合作，建立強健的經濟和民主。

烏克蘭自6月展開反攻以來，收復進展有限引發質疑，布林肯是6月以來首位到訪的美國高層，國務院官員告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC），華府希望與基輔討論反攻計畫，評估戰場需求，以及在冬天來臨之前需要採取什麼步驟來強化烏克蘭的能源安全。

美國提供的最新軍援價值約2.75億美元，除了有國務院提供1億美元的無償軍事融資，讓烏克蘭可以購買需要的武器和裝備；五角大廈也會撥補1.75億美元庫存軍備援烏，包含防空系統組件、海馬士引導多管火箭系統、彈藥和通訊系統。

此外，美國將提供8億美元用於人道援助、反腐和排雷等。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）表示，相信美國打算資助烏克蘭戰到最後一兵一卒，然而，美國的援助並不會影響俄羅斯的行動計畫。

俄國對烏克蘭的空襲仍然持續，美聯社報導，一枚俄國飛彈落在東烏克蘭的一處市場，造成17人死亡、10多人受傷；澤倫斯基表示，那附近沒有任何軍事設施，是單純的平民區，這波攻擊是故意的。