巴西南部溫帶氣旋過境釀災 28人死亡

巴西南大河州遭到溫帶氣旋引起的暴雨，房屋被洪水淹沒。路透

巴西 南大河州（Rio Grande do Sul）民防廳今天指出，襲擊南部地區的溫帶氣旋引起的暴雨 ，已在南大河州和聖卡塔里納州（Santa Catarina）分別造成至少27人和1人死亡。

南大河州長雷特（Eduardo Leite）在X平台（舊稱推特）發文證實死亡人數，對遇難者表示深切哀悼，稱聯邦公路警察、巴西空軍和海軍正在進行救援工作。

雷特還表示，已經請該州衛生廳派遣一支心理團隊前往塔誇里河谷（Vale do Taquari）地區，死亡人數最多的穆蘇姆（Muçum）和羅卡薩雷斯（Roca Sales）2個城鎮，提供居民心理輔助。

雷特表示，這次的氣候災難襲擊整個穆蘇姆，難以記錄確實傷亡和失蹤人數，各單位正在現場努力進行救援。

巴西區域發展部長高艾斯（Waldez Góes）和社會傳播處長畢門達（Paulo Pimenta）今天將前往南大河州視察受災最嚴重地區。

這是塔誇里河歷史上第二大洪水 ，水位標高29.62公尺。有記錄以來最大的洪水發生在1941年，當時水位標高29.92公尺。

根據拉熱多市（Lajeado）民防局的最新公告，水位於5日下午4點左右開始下降，但仍處於洪水狀態。最後一次測量是在6日淩晨5點進行，顯示26.58公尺。南大河州民防廳將塔誇里河洪水的警報保持到6日下午1點。

巴西氣象學家佐崎（Maria Clara Sassaki）指出，南大河州的一些城市在9月第1週就記錄了整個月的降雨預報。儘管天氣較穩定，預測未來幾天將有豪雨，應嚴防河水氾濫，引發新的洪水和土石流。