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拜登訪越在即 越共總書記：越中關係是第一優先

中央社河內6日專電
越共總書記阮富仲。（路透）
越共總書記阮富仲。（路透）

總統拜登10日將到訪越南，在外交上主張「不選邊」的越南近日同步與中國頻繁互動。越共總書記阮富仲5日在河內市會見中聯部部長劉建超時重申，發展越中關係是第一優先。

白宮當地時間8月28日宣布，拜登（Joe Biden）將於9月10日訪問越南並會晤阮富仲（Nguyen Phu Trong）。拜登訪問越南的消息正式宣布後，外界都在觀察中國的反應，以及越南如何拿捏、處理對中與對美關係。

越通社（VNA）報導，阮富仲5日在越共中央總部會見到越南訪問的中共中央委員、中央對外聯絡部部長劉建超。

報導指出，阮富仲在會見中高度評價雙方各級、各行業積極主動落實兩黨高層領導達成的共識和他在中國訪問期間達成的「越中聯合聲明」，這有助於進一步加強和深化新時期「越中全面戰略合作夥伴關係」。

越南與中國目前是「全面戰略合作夥伴」關係，層級比越美的「全面夥伴關係」還要高兩級。拜登這次出訪越南，外界一般認為越美關係將獲得升級，但是否會連晉兩級趕上越中關係，外界對此有許多猜測。

阮富仲還向劉建超提及，他在8月25日前往越南諒山省（Lang Son）和友誼國際口岸進行視察時，強調始終重視越中關係，發展越中兩國關係是第一優先。

阮富仲8月25日前往越中邊界時由中國駐越南大使熊波陪同。阮富仲當時還表示，世界上只有這個邊界口岸由越中兩國共同命名為「友誼」，體現出越中兩國人民「既是同志又是兄弟」的悠久傳統友好情誼。

另一方面，越南副總理陳流光（Tran Luu Quang）9月5日至7日前往中國訪問。越南外交部指出，陳流光此行是應中華人民共和國政府的邀請，前往北京參加第14屆大湄公河次區域禁毒合作諒解備忘錄（MOU）簽約方部長級會議。

官媒世界與越南報（The Gioi & Viet Nam）報導，陳流光5日下午會見中國公安部部長、國家禁毒委員會主任王小洪。陳流光對越中防毒禁毒合作不斷推進、合作內容和形式多樣且取得許多重要成果表示高興。

陳流光並肯定越南重視發展越中睦鄰友好關係和「全面戰略合作夥伴關係」的一貫政策，建議雙方密切協調，推動兩國高層共識具體化，積極做好高層、各級別代表團交流活動的籌備工作，加強各領域務實合作。

越南 拜登 北京

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