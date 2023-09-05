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泰國新內閣宣誓就職 總理賽塔承諾法治和透明

中央社曼谷5日專電
泰國新任總理賽塔(前排中)率內閣宣誓就職。(路透)
泰國新任總理賽塔(前排中)率內閣宣誓就職。(路透)

泰國新任總理賽塔今天率內閣宣誓就職，新內閣宣告正式走馬上任。賽塔表示在君主立憲制下，政府將秉持法治、透明和公眾參與原則，讓泰國成為一個穩定、繁榮且永續發展的國家。

5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第2大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，聯盟推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

賽塔在8月22日的國會總理選舉中，獲得參眾議院750席中壓倒性的482票，順利當選為泰國第30任總理。泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）接著批准賽塔的人事案，賽塔在8月23日晚間獲正式任命，任命儀式在為泰黨總部舉行。

賽塔獲得任命後開始籌組內閣，泰國王室公告2日刊登泰王命令，同意賽塔提出的內閣名單。名單共有34位副總理和正副部長，其中賽塔身兼財政部長。

賽塔今天率領內閣成員前往皇宮，在泰王瓦吉拉隆功面前舉行宣誓儀式，接著到總理府前大合照。賽塔隨後舉行簡短的記者會，表示在君主立憲制下，政府將秉持法治、透明和公眾參與的原則，「泰國政府將創造人人平等的機會，讓泰國成為一個穩定、繁榮且永續發展的國家。」

新內閣明天將舉行特別的內閣會議，討論首次施政報告內容，新內閣預計8日或11日向國會進行首次施政報告，一旦向國會完成施政報告，便可舉行新內閣的首次正式會議。

民族報（The Nation）報導，賽塔內閣的施政報告將有7大重點，包括1提振、3加速和3創造。1提振指的是發給年滿16歲國民每人價值1萬泰銖的電子錢包；3加速包括加速修改憲法、降低人民生活成本，以及暫停人民債務；3創造包括在觀光業創造更多收入、創造更多職涯機會，以及為民眾創造更好的生活品質。

賽塔內閣就任後，第一個出訪行程將是9月19日至26日在紐約舉行的聯合國大會，賽塔將在外長班普里（Panpree Phahitthanukorn）和多名內閣成員陪同下到訪美國。

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