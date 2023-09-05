京阿尼縱火案首度開庭 被告曾計畫在車站隨機殺人

日本京阿尼36死縱火案首度開庭審理。圖為被告青葉真司2020年5月27日從火場被救出送醫。(美聯社)

日本 2019年發生知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火 案，今天首度開庭審理。檢方在庭上表示，被告在縱火前一個月，曾帶6把刀計畫在車站隨機殺人。

45歲被告青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及逾30人受傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴。

這起日本社會高度關注的裁判員審判，今天在京都地方法院首度開庭審理，預計2024年1月25日將做出一審判決。

日本時事通信社報導，京阿尼縱火案今天在京都地方法院最大的101號法庭進行首度公開審理，被告說：「確實是我做的，雖然事發當時覺得只能這麼做，但沒想到會死這麼多人，現在覺得做得太過頭了。」

不過，被告今天在許多遺族注視下並未當庭致歉。

每日放送（MBS）報導，今天首度開庭已在下午4時左右結束，在場旁聽的21歲法律系大學生說，直接看到被告的心情很複雜，事發當時自己正在讀高中，因為很喜歡京阿尼，對發生這樣的事件很難過，「希望接下來能在審理時聽到被告道歉及進行各種說明」。

產經新聞報導，檢方今天在法庭上指出，被告在犯下京阿尼縱火案的一個月前，曾計畫持刀在自家所在的埼玉市大宮站前隨機殺人。

根據檢方說明，青葉因為自己花費10年所寫小說未入選2017年「京阿尼大賞」，似乎因此單方面對京阿尼懷恨在心。

檢方表示，由於被告後來諸事不順更加增強其心中怒氣，所以在2019年6月18日帶了6把刀前往大宮站計畫隨機殺人，但最後未付諸實行。

被告之後再度將心中怒火指向京阿尼，並在一個月後的7月18日前往京阿尼位於京都市的第一工作室縱火。