瑞典世紀大審開庭 能源公司被控助蘇丹政府屠殺平民

負責人倫丁（前）被瑞典檢方起訴，於斯德哥爾摩出庭。（路透）

瑞典 倫丁能源公司被控在蘇丹內戰期間，涉嫌協助當地政府屠殺平民。經檢調多年調查，今天於斯德哥爾摩開庭審理，因牽涉人員眾多，整個審判過程預計2026年才能結束，而瑞典前總理畢爾德也將出庭作證。

瑞典倫丁能源公司（Lundin Energy）的前身倫丁石油 公司（Lundin Oil）因為在1999年至2003年於蘇丹涉嫌涉入戰爭罪時，協助當地軍隊屠殺平民。

當時的執行長施耐特（Alex Schneiter）與負責人倫丁（Ian Lundin）被瑞典檢方起訴，今天於斯德哥爾摩開庭。

檢方對此案的調查從2010年開始，案件調查範圍廣泛，牽扯人數眾多，證人分布世界各地，預計將到2026年2月才會完成全部審判流程，是瑞典史上規模最大的審判案。

瑞典倫丁能源公司被控在蘇丹內戰期間，涉嫌協助當地政府屠殺平民，經過多年終於開庭審理，牽涉人員眾多。(Getty Images)

而曾在2001年至2006年間出任倫丁石油董事的瑞典前總理、前外交部長畢爾德（Carl Bildt）也被安排於2025年出庭作證。

畢爾德對瑞典每日新聞報（Dagens Nyheter）表示，花了將近用1/4個世紀才開始審判真是非常詭異（Highly bizzare），然而約在10年前，他作為證人被傳喚後，就再沒聽過有關這件案子的事，他也被告知不應該談論跟案件調查程序有關的事情。

倫丁石油在1997年與蘇丹政府簽下開採石油的合約，預計在現在南蘇丹境內一處被稱作「Block 5A」的地區鑽油井開發。

倫丁石油公司負責人倫丁在1999年的一封與蘇丹能源部 長的通信中，提到蘇丹政府承諾他們將會派遣軍隊到Block 5A地區保衛油田。

根據聯合國、人權觀察（Human Rights Watch）等組織的長期調查與觀察，效忠蘇丹政府的軍隊在當地殘忍的虐殺百姓，「清理油田計畫地點」，甚至犯下強暴婦女、逼迫兒童從軍等戰爭罪。

長期追蹤倫丁石油案的荷蘭非營利組織PAX的報告指出，這個案子造成上萬人死亡，超過10萬人被迫離開家園。

開庭後，自9月7日到明年5月，檢察官與原告代表，以及辯護雙方將會進行事實陳述，呈現證據的流程。

施耐德與倫丁2位被告預計將在2024年12月至2025年1月期間出庭接受訊問。

目前2位被告都否認罪行。