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TikTok雇英國公司NCC審查個資處理 以平息資安疑慮

中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導
中國短影片社群媒體抖音海外版TikTok雇用英國資安公司NCC集團，來審查其對用戶資料的管控保護。(美聯社)
中國短影片社群媒體抖音海外版TikTok雇用英國資安公司NCC集團，來審查其對用戶資料的管控保護。(美聯社)

中國短影片社群媒體抖音海外版TikTok已雇用英國資安公司NCC集團，來審查其對用戶資料的管控保護。這包括在TikTok為平息外界資安疑慮所提出的「三葉草計畫」行動。

路透報導，TikTok由中國公司字節跳動擁有，而全球已有數國的政府機關禁止公務手機下載這款應用程式(app)，因為外界日益擔憂，中國政府是否能收割TikTok的使用者資料來增進自身利益。

TikTok面臨來自大西洋兩岸國會議員針對資安問題愈來愈大的壓力，因此在今年3月提出「三葉草計畫」（Project Clover），內容包括在歐洲開設3個資料中心來儲存當地使用者資料，其中兩個設在愛爾蘭，一個設在挪威。

TikTok在愛爾蘭的首個資料中心已開始運作，TikTok也已開始將資料轉移到這個中心。TikTok歐洲隱私事務主管佛克斯（Elaine Fox）在視訊記者會上表示，其餘2個歐洲資料中心將在明年底前開始運作。

佛克斯說：「我們不會等待我們的歐洲資料中心完全運作…我們已開始將我們的歐洲經濟區（EEA）與英國使用者個人資料預設儲存在指定安全區，也就是目前暫時存放在美國的歐洲飛地。」

TikTok與NCC集團（NCC Group）表示， 他們將在接下來幾個月與歐洲各地決策官員接觸，以說明實務上這套系統將如何運作。

TikTok 資安 個資

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