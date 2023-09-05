我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遭起訴後一個月 特檢官史密斯還持續調查

拜登傳記作者：總統若在今年底前退選 我不會太驚訝

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

編譯林聰毅／綜合外電
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

印度金融財經網站Moneycontrol報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將印度（India）更名為「婆羅多」（Bharat，或譯為巴拉特）的決議案。莫迪政府也在20國集團（G20）峰會的晚宴邀請函，使用了這個古老梵文單字取代了以往慣用的國名，這些舉動凸顯了印度民族主義人士近年來想抹去被認為是殖民時代國名的努力。

另據彭博資訊看到的G20峰會晚宴邀請函副本，印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）已被稱為「Bharat總統」。總統的副秘書古普塔已證實這項預定9月9日舉行的晚宴邀請。印度國大黨也宣稱，總統辦公室向G20峰會代表發出的晚宴邀請函刊頭，將慕爾穆的職銜稱為「Bharat總統」，而非往常的「India總統」。

➤➤➤G20晚宴請帖惹議 印度再掀改國名爭論

在這個南亞國家的憲法中，「Bharat」與「India」可以交互使用，而且經常出現在流行歌曲和電影中。近幾個月來，莫迪領導的印度人民黨（BJP）成員一直在推動使用這個梵文稱呼自己的國家，並表示「India」一詞是殖民奴隸制的象徵，應該從憲法中刪除。

藉由在G20峰會的官方邀請函使用Bharat，莫迪政府希望提升這位72歲印度領袖在國際舞台的聲望，並使他在明年夏天大選中尋求第三次連任時贏得選民的信任。當地媒體報導，莫迪政府正在考慮在G20峰會後召開國會特別會議，將國名改為「Bharat」。

印度將不會是第一個更改國名的國家。 聯合國宣布，在提及土耳其時，將用「Türkiye」取代「Turkey」；荷蘭政府也藉由放棄「Holland」這個名稱，來徹底改變其形象。

在2019年，馬其頓共和國正式更名為北馬其頓共和國。斯里蘭卡在1972年正式更改國名，目的是為擺脫殖民聯繫。然而，直到2011年斯里蘭卡才正式取消政府使用的舊殖民地名稱「錫蘭」。在2016年，捷克政府正式將捷克共和國（Czech Republic）更名為捷克（Czechia） 。

印度 G20峰會 斯里蘭卡

上一則

烏南前線激戰 英援烏挑戰者2型戰車疑首傳戰損

下一則

英國第2大城「完美風暴」 伯明罕巿宣布破產

延伸閱讀

G20晚宴請帖惹議 印度再掀改國名爭論

G20晚宴請帖惹議 印度再掀改國名爭論
德里貧民窟因G20「被消失」 印度政府：持續拆除非法建築

德里貧民窟因G20「被消失」 印度政府：持續拆除非法建築
德里貧民窟因G20「被消失」 印度政府：持續拆除非法建築

德里貧民窟因G20「被消失」 印度政府：持續拆除非法建築
中國國安部暗示APEC拜習會仍有變數 要美「拿出誠意」

中國國安部暗示APEC拜習會仍有變數 要美「拿出誠意」

熱門新聞

（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
日本百貨公司店員素以彬彬有禮聞名於世，包括在電梯裡鞠躬歡迎顧客，並維持環境纖塵不染，至今已超過60年未曾傳出全天罷工事件。（路透）

忍無可忍 日本百貨公司員工罷工 逾60年來首見

2023-08-30 05:33
時任日本內閣府政務官園田康博2011年10月為了展現安全性，在記者會喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度汙染水。(擷取自X)

中網瘋傳日本前官員「乾杯」核汙水後癌逝 本人出面闢謠

2023-09-03 10:33

超人氣

更多 >
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」

12星座最適合當間諜排行榜：天蠍絕不失敗、這星座「天生雙面的料」
中國教授臥底送外賣 賺得少又常受辱

中國教授臥底送外賣 賺得少又常受辱
走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元

走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元