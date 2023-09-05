莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

印度 金融財經網站Moneycontrol報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將印度（India）更名為「婆羅多」（Bharat，或譯為巴拉特）的決議案。莫迪政府也在20國集團（G20）峰會的晚宴邀請函，使用了這個古老梵文單字取代了以往慣用的國名，這些舉動凸顯了印度民族主義人士近年來想抹去被認為是殖民時代國名的努力。

另據彭博資訊看到的G20峰會 晚宴邀請函副本，印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）已被稱為「Bharat總統」。總統的副秘書古普塔已證實這項預定9月9日舉行的晚宴邀請。印度國大黨也宣稱，總統辦公室向G20峰會代表發出的晚宴邀請函刊頭，將慕爾穆的職銜稱為「Bharat總統」，而非往常的「India總統」。

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在這個南亞國家的憲法中，「Bharat」與「India」可以交互使用，而且經常出現在流行歌曲和電影中。近幾個月來，莫迪領導的印度人民黨（BJP）成員一直在推動使用這個梵文稱呼自己的國家，並表示「India」一詞是殖民奴隸制的象徵，應該從憲法中刪除。

藉由在G20峰會的官方邀請函使用Bharat，莫迪政府希望提升這位72歲印度領袖在國際舞台的聲望，並使他在明年夏天大選中尋求第三次連任時贏得選民的信任。當地媒體報導，莫迪政府正在考慮在G20峰會後召開國會特別會議，將國名改為「Bharat」。

印度將不會是第一個更改國名的國家。 聯合國宣布，在提及土耳其時，將用「Türkiye」取代「Turkey」；荷蘭政府也藉由放棄「Holland」這個名稱，來徹底改變其形象。

在2019年，馬其頓共和國正式更名為北馬其頓共和國。斯里蘭卡 在1972年正式更改國名，目的是為擺脫殖民聯繫。然而，直到2011年斯里蘭卡才正式取消政府使用的舊殖民地名稱「錫蘭」。在2016年，捷克政府正式將捷克共和國（Czech Republic）更名為捷克（Czechia） 。