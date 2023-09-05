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劍橋大學遭爆收中國國企研究所鉅額經費 將停止合作

中央社倫敦5日綜合外電報導
劍橋大學遭爆收中國國企研究所鉅額經費。(取自劍橋大學先進光子學及電子學中心官網)
劍橋大學遭爆收中國國企研究所鉅額經費。(取自劍橋大學先進光子學及電子學中心官網)

英國劍橋大學遭踢爆，10年來從發展軍事技術的中國國企中國航天科技集團旗下研究所獲取209萬英鎊（約263萬美元）經費。劍橋大學表示月底將終止合作，並退還剩餘經費。

美國之音（VOA）中文網報導，英國研究機構「英中透視」（UK-China Transparency）在劍橋大學（Cambridge University）的先進光子學及電子學中心（Centre for Advanced Photonics and Electronics）官方網站上，發現其合作夥伴包括中國航天科技集團旗下的北京航天控制儀器研究所。而中國航天科技集團是中國重大國企，生產航天器材、導彈及無人機。

根據報導，英中透視依據英國「資訊自由法」（Freedom of Information Act）取得一系列資料，發現先進光子學及電子學中心自2013年起從北京航天控制儀器研究所收到209萬英鎊經費，合作項目關於航天工程技術，包括光纖感應、數位天線系統、光電震盪器及智慧生產。

英中透視指出，先進光子學及電子學中心的網頁並未顯示北京航天控制儀器研究所與中國航天科技集團有關，也未提及研究所的軍事相關工作。但中心的督導委員會成員包括中國航天科技集團研究員王巍，他不僅曾與中國解放軍總裝備部合作，還是中國第十三屆全國人大代表。

不過，劍橋大學回覆英中透視的詢問時表示，他們從2013年開始合作時便知道北京航天控制儀器研究所的背景，當時英國駐北京大使館也審查過這項合作計畫，該研究所曾保證軍事與民用業務完全各自獨立，技術及管理團隊不同，與劍橋大學的合作「純粹是民用方面」。

劍橋大學還說，其先進光子學及電子學中心的所有計畫都經過內部審視，也經過貿易限制批准，計畫內容全都與民用科技有關，毫無與軍事或軍民兩用科技有關。

而由於合作案自2018年起已不再有新計畫，因此經劍橋大學內部審視後，將在本月底中止與北京航天控制儀器研究所的合作，並會退還剩餘120萬英鎊（約128萬美元）經費。

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