南韓8月通膨加速 央行保留升息可能

南韓8月消費者物價指數增幅擴大。(路透)

南韓 8月通膨率高於預期，部分原因是能源價格上漲，這已增強南韓央行 保留進一步緊縮貨幣政策的可能性。

南韓統計局今（5）日發布的數據顯示，8月南韓消費者物價指數（CPI）較去年同期升高3.4%，增幅大於7月時的2.3%，也高於彭博訪調經濟學家所預測的2.9%。

彭博資訊說，南韓央行現在對可能需要升息選項保持開放態度，直到相信物價壓力獲得良好控制。南韓央行自2021年至今已將關鍵利率 調升共計300個基點，不過今年1月升息之後，一直按兵不動，但仍保持鷹派傾向。

南韓央行在新聞稿中表示，第4季通膨率估將在3%左右浮動，核心通膨則可望持續放緩。

南韓家庭債務增加是央行傾向保持貨幣緊縮的一個原因，關鍵利率如果沒再調高的話，將控制在3.5%的限制水準。南韓央行總裁李昌鏞上個月促請想買房地產的民眾要特別謹慎，因為此時房貸利率可能維持高檔且持續一段時日。

通膨加速的同時，最近的數據發現南韓企業活動有趨緩跡象。7月工廠產出再度下滑，形成幾十年來最長的減退，反映極依賴貿易的南韓在全球經濟走下坡時，出口受到衝擊。財政部長秋慶鎬周一說，本月出口下滑的問題或能有所改善，依舊寄望穩住出口來幫助南韓今年的經濟成長能保住目前預估的1.4%成長率。

根據南韓央行最新的經濟成長數據，上季經濟較前季成長0.6%，與初值一致。