暖化暴露一戰痕跡 義大利最大冰河恐百年內消失

義大利阿爾卑斯山區最大冰河阿達梅羅，因為全球暖化而慢慢受到破壞。（Getty Images）

義大利 阿爾卑斯山區最大冰河 阿達梅羅（Adamello）因為全球暖化而慢慢受到破壞，專家預估可能百年內就會消失。

法新社報導，特倫托登山協會冰川委員會（Glaciological Commission of the Tridentine Alpinists Society）會長費拉里（Cristian Ferrari）表示：「從19世紀末到現在，這座冰河已經消融大約2.7公里。」

費拉里說：「過去5年內，我們可見每年平均消融15公尺，但光在（2022年）1年內就沒了139公尺。」

義大利「環保聯盟」（Legambiente）在過去4年的夏天主辦阿爾卑斯山（Alps）之行，藉以說明氣候變遷 對冰河的影響。

阿達梅羅和其他的阿爾卑斯山區冰河一樣有降雪量減少的狀況，去年減幅50%。覆雪愈來愈薄，夏天變長變熱，導致結冰的時間變少。

阿達梅羅冰河也逐漸破裂，暴露於熱空氣的表面積變多。

它也暴露了山脈歷史的痕跡，這裡曾是第一次世界大戰期間義大利和奧匈帝國部隊激烈戰鬥的場景。而今，步槍和彈殼從逐漸融化的冰中顯露出來。

在杜林（Turin）大學執教的義大利冰川委員會副會長賈迪諾（Marco Giardino）表示：「我們研究過去和現在的痕跡後體認到這不是正面的趨勢。」

賈迪諾說：「因為我們現在看到掉下來的塊狀物，將使得這座冰河的一部分變成一座覆蓋殘骸的冰河，而這將破壞山的一側穩定性。」

根據聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC），這一區的阿爾卑斯山氣溫將在2050年上升攝氏1度到3度，到了本世紀末將增3度到6度。

照這個速度來看，阿達梅羅冰河恐怕會在本世紀末前消失。