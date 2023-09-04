厄多安訪俄稱黑海協議有望恢復 普亭：但有1前提

土耳其總統厄多安4日飛抵俄羅與俄羅斯總統普亭會晤。（Getty Images）

俄羅斯 今年7月退出黑海穀物協議，引發全球糧食供應擔憂。土耳其總統厄多安 4日飛抵俄羅與俄羅斯總統普亭 會晤，並於會後表示，黑海穀物協議有望很快恢復。普亭則再次強調立場，除非西方停止限制俄羅斯農產品出口到國際市場後，俄羅斯才會願意重返協議。

路透報導，厄多安4日在俄羅斯境內會晤普亭，稱「站在土耳其的立場，我們相信我們很快會達成符合預期的解方」，這是兩人在2022年後首次會晤。

厄多安表示，俄羅斯的預期眾所皆知，即是消除所有協議中存在的缺點，土耳其與聯合國已對此商討出一個新的協議配套，以減緩俄羅斯的疑慮。

他也呼籲烏克蘭應在恢復黑海協議的談判中軟化對俄羅斯的立場，向非洲出口更多糧食，而非歐洲。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）隨後對此表示，該國不會改變立場，不過也確實有留意到厄多安在會後發表的聲明。

普亭則強調，「我們會準備好重新考慮，重啟穀物協議的可能性，我今天已和總統先生(厄多安)又說了一次，只要完全解除對俄羅斯農產品出口限制的協議，我們就會馬上考慮重啟穀物協議一事。」