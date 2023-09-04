國際原子能總署報告：與伊朗談判未取得進展

圖為國際原子能總署署長葛羅西。(路透)

根據路透所見的2份季度報告，聯合國核監督機構今天在報告中稱，與伊朗 就敏感議題的談判未取得進展，這些問題包括重新連接監控攝影機，和解釋在未申報地點發現的鈾痕跡。

一份國際原子能總署（IAEA）提交給成員國的機密報告顯示，儘管部分濃縮鈾已被稀釋，伊朗純度達60%濃縮鈾的庫存仍在增長，只是速度較慢一點。製造核武的濃縮鈾濃度需達90%。

其中一份報告稱：「（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）對於在這個報告期內，沒有為未解決的保障問題取得進展感到遺憾。」這份報告指的是在兩個未申報地點發現鈾痕跡後，伊朗未能提出可信的解釋。

這些在下周IAEA理事會季度會議前提供給成員國的報告中還說，重新連接IAEA監控攝影機的工作，在上一季取得有限進展後便沒有任何新進度，進一步升高與西方大國間的緊張關係。國際原子能總署理事會由35個成員國組成。

伊朗2015年與大國達成核協議時，同意安裝監控攝影機，但去年在伊朗要求下移除。3月間伊朗和IAEA宣布達成協議，重新連接這些監控攝影機，但IAEA希望設置的攝影機和其他監控設備只有一小部分被安裝。

報告還稱，伊朗純度達60%的濃縮鈾庫存量來到121.6公斤，較先前增加7.5公斤，儘管其中6.4公斤的濃縮鈾已被稀釋。

一名高階外交官表示，伊朗生產純度60%濃縮鈾的速度從先前一個月約9公斤的速度，放緩到一個月約3公斤。

其他外交官表示，放慢積累濃縮鈾的速度可能是伊朗和美國為所謂「降溫」所做努力的一部分，此事另外還涉及伊朗在國外被凍結的資金，和被關押在伊朗的美國囚犯。但美國國務卿布林肯 （Anthony Blinken）否認這些問題之間有關聯。

一名西方外交官說道：「當然，伊朗聲稱（放慢提煉純度達60%的濃縮鈾）是個正向訊號，但更多的高濃縮鈾（HEU）仍然是更多的高濃縮鈾。」