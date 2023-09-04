哈利、梅根遲早要面對？兒女們長大會不解為何疏遠皇室

哈利（左一）與梅根（右二）對一雙子女愛護備至，卻不讓他們跟英國皇室有太多接觸。圖／摘自IG

英國哈利 王子與妻子梅根 ，早在3年多前就決定離開當地到美國重新建立自己的生活，與皇室之間愈來愈疏離，甚至和一些重要的成員都有心結，目前還未能修補。在此情況下，兩人的一雙子女亞契與莉莉，也都和堂哥喬治、路易以及堂姊夏綠蒂，幾乎沒有任何往來，跟哈利自身和堂妹碧翠絲、尤琴妮從小就很親近，到現在依然感情融洽有很大的差異。

按照皇室過往的原則，不太會讓同輩、關係相近的堂兄弟姊妹如此疏遠，過去也都傳哈利的嫂嫂凱特 ，很希望能讓自己的3個小孩與哈利的孩子們建立密切的感情，結果是這幾年下來，雙方的心結讓孩子們也互不接觸、形同陌路，更有可能老死不相往來。但亞契與莉莉的王子、公主頭銜依然保留，沒有被撤銷，他們的奶奶—哈利和哥哥威廉的母親黛安娜，生前的管家與好友保羅布瑞爾，就諷刺道：「他們從小就跟皇室沒往來，他們是在美國長大的王子與公主，是不是聽起來很像是電影劇情？」