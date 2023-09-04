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日相追加1.4億美元協助漁業 官員盼拓展水產出口國

編譯高詣軒／即時報導
日本福島縣相馬市的漁獲。(路透)
日本福島縣相馬市的漁獲。(路透)

路透報導，隨著福島核電廠8月下旬開始核汙水排海，中國藉由禁止進口日本水產品反制，日本首相岸田文雄4日表示，政府將追加分配207億日圓（約1.4億美元）支持當地漁業。

日本先前已設立兩項基金，價值共計800億日圓（約5.5億美元），經費會用以協助開發新市場，並進行過剩漁獲冷凍、以待需求回溫時出售等措施。岸田表示在追加經費後，漁業援助金額已來到1,007億日圓（約6.9億美元）。

美聯社則引述官員表示，他們計畫拓展多個新的出口目的地，包括在台灣、美國、歐洲、中東和部分東南亞國家，如馬來西亞和新加坡等地。日本政府亦會致力推展國內海產消費。

福島第一核電廠經處理的核汙水8月24日開始排海，過程預計會持續數十年。日本漁業協會和鄰國多個團體已表抗議，北京則隨即禁止日本水產品進口，香港亦禁止輸入福島和其他9個都縣的水產。

岸田5日將前往印尼參與東南亞國協峰會，預期會就核汙水排海事宜，面臨同樣與會的中國國務院總理李強抨擊。

美聯社指出，中國是日本海產最大的海外市場，占比達22.5%，而香港則緊追在後，占比20%，因此相關水產禁令實施後，對日本漁業為一大打擊。

不過報導引述日本野村綜合研究所經濟學家木內登英表示，海產出口僅占日本出口總額的一小部分，因此北京的水產禁令對總體貿易的影響有限，除非兩國緊張升溫，令北京將限制擴增至其他產業。

木內分析，除了核汙水排海議題外，日本還必須在對北京的投資和貿易限制方面考量和美國合作的方式，謹慎思考如何應對與北京惡化的關係。

日本 北京 核汙水

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