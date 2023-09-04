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萬那杜國會選出新總理 親中前總理基爾曼當選

中央社雪梨4日綜合外電報導
親中的萬那杜人民進步黨魁基爾曼當選新總理。(路透)
親中的萬那杜人民進步黨魁基爾曼當選新總理。(路透)

萬那杜法院裁定國會針對前總理通過的不信任動議有效後，國會今天投票選出親中的反對黨候選人基爾曼（Sato Kilman）出任總理。

路透報導，前總理、同時也是反對黨人民進步黨（People's Progressive Party）黨魁的基爾曼今天在國會不記名投票中，以27票對23票通過，當選新總理。

萬那杜上月陷入政治危機，國內反對黨不滿前總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）和澳洲簽定安全協議等行動，在國會提出不信任動議。

反對派國會議員抨擊卡爾薩考和澳洲簽定安全協議破壞萬那杜的「中立」地位，恐對中國提供的發展援助構成不利影響。中國是萬那杜的最大外部債權人。

萬那杜法院今天駁回針對國會通過不信任動議提出的上訴。

萬那杜一向是中國和西方國家在太平洋島國的戰略角力中心。在中國與索羅門群島簽定安全協議後，美國及其盟國正試圖阻止太平洋島國與中國建立安全關係。

警界出身的基爾曼今年5月被逐出內閣前，在卡爾薩考政府擔任副總理。

基爾曼曾4度擔任總理，最近的一次是2015年6月至2016年2月。

基爾曼2012年擔任總理時，曾驅逐12名澳洲聯邦警察，這起事件是他在澳洲機場轉機遇阻，以及他的顧問遭澳洲警方以稅務詐欺罪名逮捕之後。

基爾曼下台後，萬那杜和澳洲之間的警務合作於2013年恢復。

基爾曼2015年6月任總理時，曾前往北京會見中國國家主席習近平，並誓言進一步推動兩國關係。

根據國際貨幣基金（IMF），中國進出口銀行（EXIM）是萬那杜最大的債權人，也是萬那杜三分之一債務的債權人。

卡爾薩考政府去年11月贏得大選時，力圖擴大萬那杜的國際關係。

卡爾薩考在贏得大選後翌月就和萬那杜主要援助金主澳洲簽定了一項安全條約，但國會迄今尚未批准通過這項協議。

沙烏地阿拉伯王國旅遊部長兼沙烏地發展基金(SFD)董事長哈蒂伯（Ahmed Aqeel Al-Khateeb）2日在萬那杜和卡爾薩考會面，簽定了一項機場改建協議。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7月訪問萬那杜，並且發表演說。他在演說中承諾將提供更多協助，並對太平洋地區崛起的新帝國主義提出警告。這些評論被認為劍指中國。

在萬那杜陷入危機之際，中國派遣了警方專家前往當地。萬那杜警方表示，將和各國夥伴合作，包括澳洲、紐西蘭和中國。

萬那杜3月時曾在一周內兩度遭暴風侵襲，澳洲和中國分別出動海軍艦艇載運救助物資馳援。

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