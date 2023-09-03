沒人在…小狗「趴沙發」爽看電視 飼主：原來是等我出門

汪星人貝利趁著主人不在家，在沙發上舒服看著電視。圖擷自X（原推特）@pelepeledog

趁主人不在享受獨處時光？日本 一隻汪星人被主人發現，沒人在家的時候呈現超級放鬆的姿態，身體趴在沙發頭則放在桌上，悠哉看著電視的模樣讓飼主忍不住笑了出來，幽默表示「原來是在等我出門很久了～」

1歲大的貝利（ペレ）是一隻雪納瑞和馬爾濟斯混種狗，某天飼主由於短時間出門，於是把貝利放在客廳沒有關籠。因為離開家門的時候有些匆忙，飼主免不了擔心貝利一個人在家的狀況如何。沒想到一打開寵物攝影機發現牠正悠哉的看著電視，有趣的模樣讓飼主不禁笑了出來。

從照片中可以看到，貝利的身體舒服地趴在沙發上，雙手則沿著邊緣自然垂下，還懂得把自己的頭擺在距離不遠的茶几上，注視著前方就像在專心看著電視，有趣的姿態逗樂許多網友。飼主表示當時只是要出門一下下，因此沒有把電視關起來，剛好正在播貓狗相關主題的節目，沒想到貝利竟然看得如此入迷。