沒人在…小狗「趴沙發」爽看電視 飼主：原來是等我出門
趁主人不在享受獨處時光？日本一隻汪星人被主人發現，沒人在家的時候呈現超級放鬆的姿態，身體趴在沙發頭則放在桌上，悠哉看著電視的模樣讓飼主忍不住笑了出來，幽默表示「原來是在等我出門很久了～」
1歲大的貝利（ペレ）是一隻雪納瑞和馬爾濟斯混種狗，某天飼主由於短時間出門，於是把貝利放在客廳沒有關籠。因為離開家門的時候有些匆忙，飼主免不了擔心貝利一個人在家的狀況如何。沒想到一打開寵物攝影機發現牠正悠哉的看著電視，有趣的模樣讓飼主不禁笑了出來。
留守番中、バタバタして家出ちゃったし大丈夫かな？寂しくないかな？って思ってペットカメラ見たら、すごくリラックスしながらテレビ見てて安心しました#犬のいる暮らし pic.twitter.com/07rEet5UWK— ペレたん (@pelepeledog) August 22, 2023
從照片中可以看到，貝利的身體舒服地趴在沙發上，雙手則沿著邊緣自然垂下，還懂得把自己的頭擺在距離不遠的茶几上，注視著前方就像在專心看著電視，有趣的姿態逗樂許多網友。飼主表示當時只是要出門一下下，因此沒有把電視關起來，剛好正在播貓狗相關主題的節目，沒想到貝利竟然看得如此入迷。
犬って生きてるだけで可愛い。イヌ科のみんなありがとう！ついでにコント師のいぬにもありがとう！よければ、みんなの家のイヌ科の写真をくれないか#イヌ科をよこせ— 見取り図 盛山 (@morishimc) August 29, 2023
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