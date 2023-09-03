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因應中國水產禁令…日本首長4日會商協助水產業對策

中央社東京3日綜合外電報導
日本外務副大臣武井俊輔表示，日本政府將舉行相關部會首長會議，商議針對水產業者的緊急協助對策。日本政府預計同日彙整協助對策並對外公布。(Getty Images)
日本外務副大臣武井俊輔表示，日本政府將舉行相關部會首長會議，商議針對水產業者的緊急協助對策。日本政府預計同日彙整協助對策並對外公布。(Getty Images)

日本外務副大臣武井俊輔今天表示，日本政府明天將舉行相關部會首長會議，商議針對水產業者的緊急協助對策。日本政府預計同日彙整協助對策並對外公布。

日本朝日新聞報導，日本開始將福島第一核電廠「核處理水」排放入海後，中國隨即祭出全面禁止日本產水產品進口措施。

武井今天在日本放送協會（NHK）的節目上說，有關特別受到中國禁令嚴重影響的帆立貝等品項，日本政府將竭盡全力做到最大限度的損害控管，盡速協助業者在日本境內加工，並直接從日本銷往各國。

日本政府正以約200億日圓（約1.3億美元）規模的緊急協助對策為主軸展開協調。

對於中國祭出進口禁令，日本執政黨自民黨等建議可向世界貿易組織（WTO）提訴，但武井說，「現階段尚未決定具體方向」，強調重點在於推動各國理解及在WTO的檢疫等委員會場域反覆進行討論。

他說，中國未來也將是日本最大貿易夥伴的情況不會改變，「要如何讓中國接受科學根據，及如何尋求中國理解，日本政府首要之務就是全力以赴」。

富士新聞網報導，自民黨前幹事長石破茂今天建議，有關中國禁止日本產水產品進口，日本政府應該向WTO提訴。

自民黨副總裁（副主席）麻生太郎今天也批評中國做法說，「這很清楚就是政治問題，不是科學問題或其他問題」。

日本 WTO

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