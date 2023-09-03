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亞美尼亞只靠俄羅斯護國 總理直言是戰略錯誤

中央社倫敦3日綜合外電報導
亞美尼亞總理帕辛揚。(Getty Images)
亞美尼亞總理帕辛揚。(Getty Images)

亞美尼亞總理帕辛揚表示，他的國家只靠俄羅斯來保障自身安全的政策是一項戰略錯誤，因為俄羅斯力有未逮，而且正逐步減少涉入南高加索（South Caucasus）地區。

義大利「共和報」（La Repubblica）今天刊登帕辛揚（Nikol Pashinyan）的訪問內容。根據路透社，帕辛揚受訪時稱，亞美尼亞因為納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）而面臨鄰國亞塞拜然的侵略，俄羅斯卻未能確保亞美尼亞的安全。

亞美尼亞與亞塞拜然為爭奪以亞美尼亞居民占多數的納卡區控制權，而陷入數十年爭端。

俄羅斯與亞美尼亞之間有防禦協議，在亞美尼亞也有軍事基地。但帕辛揚暗示，俄羅斯認為亞美尼亞不夠親俄，還說他覺得俄國正逐步退出南高加索地區。

帕辛揚指出，因此，亞美尼亞正試圖讓國家的安全對策多樣化。這項說法顯然指的是亞美尼亞跟歐洲聯盟（EU）與美國的關係，以及嘗試與區域內其他國家建立更緊密的關係。

帕辛揚告訴共和報：「亞美尼亞的安全架構99.999%跟俄羅斯有關，包括採購武器和彈藥等方面。」

「但今天，我們看到俄羅斯自己都需要武器和彈藥（用於在烏克蘭作戰），而且在這種情況下，可以理解即使俄羅斯聯邦有意願，仍無法滿足亞美尼亞的安全需求。」

他還說：「這個例子告訴我們，在安全事務上只依靠一個夥伴，是一項戰略錯誤。」

帕辛揚此番說法，凸顯亞美尼亞國內有許多人不滿俄羅斯未能保衛他們的利益。

俄羅斯未立即回應帕辛揚的受訪內容。

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