中網瘋傳日本前官員「乾杯」核汙水後癌逝 本人出面闢謠

時任日本內閣府政務官園田康博2011年10月為了展現安全性，在記者會喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度汙染水。(擷取自X)

日本 共同社報導，時任日本內閣府政務官園田康博2011年10月為了展現安全性，在記者會喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度汙染水。然而，中國網路流傳園田罹癌去世的謠言，目前已退出政壇的園田本人2日接受共同社電話訪談，親自出面闢謠。

園田針對此事表示：「對於當時的行為引發不實謠言，再次向地震 災民和福島縣民致歉。」中國網站出現不少謠言稱「園田死於多發性骨髓瘤」，這是血癌的一種。

園田當年在記者會被一些自由記者不斷追問，「如果說對環境和健康沒有影響，你就喝喝看」，因而喝下經淨化後的低濃度核污水。

園田當年是岐阜縣眾議員 ，現已退出日本政壇。他還表示，並不認為2011年當時喝下去就確認了安全性，「出示數據是（確認安全的）最大的辦法」。