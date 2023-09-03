我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

除英語、西語外 華語在紐約加州等6州是第3常用語

女王伊麗莎白二世逝世屆周年 英國公布初步致敬計畫

中央社倫敦3日綜合外電報導
英國政府今天宣布，初步規劃於2026年為已故女王伊麗莎白二世打造一座永久紀念碑，並推出國家遺產計畫以紀念她對英國的貢獻。(美聯社)
英國政府今天宣布，初步規劃於2026年為已故女王伊麗莎白二世打造一座永久紀念碑，並推出國家遺產計畫以紀念她對英國的貢獻。(美聯社)

英國政府今天宣布，初步規畫於2026年為已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）打造一座永久紀念碑，並推出國家遺產計畫以紀念她對英國的貢獻。

法新社報導，在位70年的女王伊麗莎白二世是英國在位期間最長的君主，她於去年9月過世，享耆壽96歲。英國政府此次擬議的致敬活動，將於伊麗莎白二世百歲冥誕時推出。

英國內閣辦公廳（Cabinet Office）表示，新成立的「伊麗莎白二世女王紀念委員會」將思考並提供關於紀念碑及遺產計畫的建議。

這個獨立的紀念委員會將由伊麗莎白二世生前的私人秘書揚夫林（Robin Janvrin）主導，將顧及女王的一生、數十年來的公共服務以及她所支持的理念。

揚夫林指出，這項任命對他而言是「一項榮譽」，並表示「試圖為後世描繪已故女王陛下在她長期統治期間對我國生活的非凡貢獻，將是一項獨特的挑戰」。

高層王室成員、政治人物及其他人士和專家將獲任命為委員會成員，協助發想並向繼任的英國國王查爾斯三世（King Charles III）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）提出建議。

這個委員會也將在籌備過程中徵詢公眾意見。

英國政府表示，將支持相關提議並考慮資金來源選項。

上一則

人類曾「瀕臨滅絕」 90萬年前曾僅剩1280個體 研究：氣候變遷恐是主因

下一則

方濟各教宗訪蒙古 專家：讓中國自曝「箝制宗教自由」

延伸閱讀

英國支持核處理水排海 中國駐英使館批評

英國支持核處理水排海 中國駐英使館批評
法媒：英王查爾斯三世9月訪問法國

法媒：英王查爾斯三世9月訪問法國
新聞眼／王牌主播「性醜聞」重創英國BBC

新聞眼／王牌主播「性醜聞」重創英國BBC
飛行哩數捐慈善機構 助絕症患者親人搭機見最後一面

飛行哩數捐慈善機構 助絕症患者親人搭機見最後一面

熱門新聞

前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
傳哈利王子之妻梅根準備在社媒Instagram上重出江湖。(美聯社)

梅根準備在社媒重出江湖 專家：她可以賺進千百萬元

2023-08-27 09:32
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57
日本百貨公司店員素以彬彬有禮聞名於世，包括在電梯裡鞠躬歡迎顧客，並維持環境纖塵不染，至今已超過60年未曾傳出全天罷工事件。（路透）

忍無可忍 日本百貨公司員工罷工 逾60年來首見

2023-08-30 05:33

超人氣

更多 >
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮
美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？

美關切華為新機：坐實「制裁華為加速中國技術升級」？
「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲