南韓計畫引進外傭因應人口老化 首爾試驗計畫獲批准

南韓今天批准首都首爾引進100名外籍家庭幫傭的計畫，這是幫助更多婦女重新投入職場，目標提振出生率的試驗計畫。(美聯社)

南韓 今天批准首都首爾引進100名外籍家庭幫傭的計畫，這是幫助更多婦女重新投入職場，目標提振出生率的試驗計畫。

路透社報導，南韓固有不願意接受更多移民的歷史傳統，當前又面臨出生率急劇下滑和人口老化的趨勢，使得這個問題浮上檯面。

首爾市長吳世勳上周在臉書 貼文稱：「外籍家庭幫傭可以活化社會，尤其可以立即幫助化解職涯中斷的問題。」

許多南韓婦女面臨待在家中養兒育女、或因為養小孩成本太高而選擇完全不生孩子的壓力。僱傭勞動部表示，會想要做家事的年輕婦女愈來愈少。

官員指出，南韓正在與潛在外勞來源國之一的菲律賓就此研商，目標聚焦最快從12月開始這項試驗性計畫。

根據現行法規，只有配偶是南韓公民和韓裔 的特定外籍人士才可以在南韓從事家庭幫傭工作。

政府估計，與僱主同住的全職家庭幫傭當前巿場行情約為每月350萬韓圓（約2660美元）至450萬韓圓之間。

這項新計畫是南韓政府翻轉身為亞洲第4大經濟體急劇下滑出生率一系列作為的最新舉措。

南韓去年生育率跌至0.78，再度在全球敬陪末座，首爾的生育率甚至只有0.59。相形之下，經濟合作暨發展組織（OECD）國家2020年平均生育率為1.59。