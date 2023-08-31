我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小心這10款車 10萬哩後毛病多

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

安全門前遺體成堆…南非惡火致74死61傷 12童喪命

中央社約翰尼斯堡31日綜合外電報導
(取自X)
(取自X)

南非最大城市約翰尼斯堡市中心一棟被違法住房占據的5層樓建築物深夜發生惡火，當局今天表示一共有74人死亡，其中包括12名孩童，另有61名傷者送醫治療。

法新社報導，這起事件是全球近年死亡人數最多的火災之一。官員表示，建築物的一道安全門前發現了成堆遺體，由於門開不起來，導致民眾無法逃生。

約翰尼斯堡所在地的豪登省（Gauteng）鑑識單位首長姆帕拉札（Thembalethu Mpahlaza）表示，現場一共尋獲74具遺體，其中24具為女性，40具為男性，10具因燒焦無法辨識。

他在記者會上說：「有12名孩童也捲入這起悲劇。」

這棟市政當局所有並登錄的建築物位於犯罪猖獗的貧民區。

約翰尼斯堡市當局表示，建物被棄置後變成違法住房。一名居民則說，裡面住的多半是外國人。

28歲倖存者布培（Kenny Bupe）因探訪友人，一度受困火場。他說：「我很感恩自己能活下來，很多人在跑，試圖找到消防出口，許多人最後因為吸入濃煙死掉。」

布培告訴法新社，他跟一群人成功破壞一扇鎖起來的防火門，安全逃出建築物，還有一些人選擇跳窗逃生。

火勢撲滅後，燒焦的窗戶外掛著一條條逃生用的毯子和床單。

目擊者還說有爸媽把嬰兒拋到街上，希望孩子能夠活命。現年25歲的對街居民卡特雷哥（Mac Katlego）表示：「有人接住這些嬰兒，也有人（幫他們）放了床墊。」

傍晚時分，救難人員為搜救行動收尾，接著將現場交由警方處理。

南非最大城市約翰尼斯堡市中心一棟被違法住房占據的5層樓建築物深夜發生惡火，當局今...
南非最大城市約翰尼斯堡市中心一棟被違法住房占據的5層樓建築物深夜發生惡火，當局今天表示一共有74人死亡。（路透）

南非

上一則

菲律賓馬尼拉樓房大火 釀15死包括一名3歲童

延伸閱讀

南非約翰尼斯堡大火增至74死50傷

南非約翰尼斯堡大火增至74死50傷
仰望異地的星空

仰望異地的星空
中國、台灣分開並列「習近平未糾正」網熱議：聖上辱華了

中國、台灣分開並列「習近平未糾正」網熱議：聖上辱華了
南非總統安排的中國鼓表演源自台灣 習近平點頭稱許

南非總統安排的中國鼓表演源自台灣 習近平點頭稱許

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19

超人氣

更多 >
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出
紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折
又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任
紐時：中國經濟前景 官方口徑與民間情緒脫節擴大

紐時：中國經濟前景 官方口徑與民間情緒脫節擴大
北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世

北卡槍案／齊太磊個性內向 從小不打人不搗蛋 父母3年內先後去世