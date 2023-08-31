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對中關係降溫 德國城市紛取消與中國合作

中央社柏林31日專電
德國各大城市最近相繼中止與中國的合作，擱置締結姊妺市的計畫，反映德國社會對中國觀感轉變，雙邊關係有降溫趨勢。圖為德國杜伊斯堡（Duisburg）。（路透）
德國各大城市最近相繼中止與中國的合作，擱置締結姊妺市的計畫，反映德國社會對中國觀感轉變，雙邊關係有降溫趨勢。圖為德國杜伊斯堡（Duisburg）。（路透）

德國各大城市最近相繼中止與中國的合作，擱置締結姊妺市的計畫，反映德國社會對中國觀感轉變，雙邊關係有降溫趨勢。

去年底，自封為「中國城」的杜伊斯堡（Duisburg）首先叫停與中國的合作，不再與中國電信設備大廠華為推動智慧城市計畫，理由是北京與莫斯科關係友好。

中國對出兵烏克蘭俄羅斯態度模稜兩可，雖然宣稱中立，但事實上擴大與俄羅斯的來往，讓歐洲國家普遍感到失望。

今年5月，德國中部以光學研究著稱的城市耶納（Jena），也決定暫時擱置與廣州締結友好城市的計畫。

幕後推手市長尼采（Thomas Nitzsche）表示，有必要觀察中國是否調整對台灣和烏克蘭問題的態度。

位於波羅的海的基爾（Kiel）是德國海軍基地和潛艇製造大本營，青島主動提議與基爾締結友好城市，基爾市議會原本在3月批准，不過在學界和政界表達疑慮後，上月也決定擱置與青島結為姊妺市的計畫。

「基爾大學安全政策研究所」（Institute for Security Policy at Kiel University，ISPK）所長克勞瑟（Joachim Krause）警告，中國有假借友好城市和學術交流名義竊取機密的傳統，目標是接觸更多的學者，推動帆船交流只是藉口。

他接受「北德廣播公司」（NDR）訪問時批評市府缺乏相關專業知識，指出基爾的潛艇製造技術和水下作戰能力對中國海軍相當重要。

杜塞道夫（Düsseldorf）是德國重要的華人聚集區，2010年起每年與科隆（Köln）、杜伊斯堡等3個位於西部的大城市輪流舉辦「中國節」，現場有傳統舞蹈和歌唱表演，可說是當地的重要傳統。

杜塞道夫日前宣布，原訂9月舉行的中國節因場地不理想和形式有必要檢討而停辦，不過強調與當前緊張的德中關係無關。

由於中國與侵略烏克蘭的俄國結盟，加上中國一再威脅要攻打台灣，近來德國社會對中國的觀感有很大的轉變，德中關係明顯降溫。

德國 烏克蘭 俄羅斯

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