美駐日大使訪福島 料美將在世貿組織力挺日本

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）訪問福島還不忘大啖海鮮。(路透)

駐日本 大使易曼紐（Rahm Emanuel）今天訪問福島時告訴媒體記者，如果中國全面暫停進口日本水產品的問題升級為世界貿易組織（WTO ）爭端，美國預料將支持日本。

路透報導，易曼紐表示：「如果日本決定採取這項舉措（指向世貿組織提出申訴），美國將會支持（日本）。這不僅是因為日本是盟友，也因為日方做法確實具備合法性。」他還說，他無法預測可能發生的狀況，但這類支持行動通常取決於相關的美國政府機構。

日本自本月24日開始將福島第一核電廠的核處理水排入太平洋，最大貿易夥伴北京 當局隨即宣布全面禁止日本水產品進口。

此後，日本要求立即撤銷禁令，並表示將在WTO框架下進行必要因應。日本也抱怨，自核處理水開始排放以來，許多機構都不斷接到騷擾電話。

易曼紐表示：「這種針對日本的經濟脅迫行為，以及來自日本及周遭國家的騷擾電話和假消息，都是中國在自導自演。這一切都是政治手段。」

日本首相岸田文雄今天訪問東京最大海鮮市場後指出，為因應中國對水產品的禁令，將研擬措施，以協助受到打擊的漁業。

日本經濟新聞報導，日本政府將從這個財政年度的預備預算中撥出額外的數百億日圓，以資助相關措施。