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約旦河西岸衝突升高 卡車衝撞檢查哨釀1名以軍身亡

中央社約旦河西岸尼林31日綜合外電報導
警方將這起事件列為恐怖攻擊，稱司機現年 41歲，擁有以國工作許可證，並在尼林外被追擊部隊射殺。(路透)
警方將這起事件列為恐怖攻擊，稱司機現年 41歲，擁有以國工作許可證，並在尼林外被追擊部隊射殺。(路透)

以色列警方和官員今天表示，在以國占領的約旦河西岸，一名巴勒斯坦卡車司機駕車衝撞檢查哨，造成一名以軍士兵死亡，該名司機隨後也在追捕行動中遭到擊斃。

路透社報導，以國軍方表示，共有3名士兵在馬卡賓（Maccabim）檢查站的這起攻擊事件中受傷。據稱當時這些士兵正在休假，準備回家，結果司機掉頭將他們撞倒，其中一名士兵喪生，路邊的一個小販也受到輕傷。

一名警官表示，攻擊事件發生後，以軍在檢查站與巴勒斯坦村莊尼林（Nilin）之間對這名司機展開追緝，最後將他擊斃。

據報導，警方將這起事件列為恐怖攻擊，稱司機現年 41歲，擁有以國工作許可證，並在尼林外被追擊部隊射殺。

法新社報導，以國警方在聲明中指出，「不久之前，警方接獲一起發生在馬卡賓檢查哨附近的肇逃通報。卡車司機逃離現場，此後他在哈許莫乃姆（Hashmonaim）檢查哨附近遭到制伏。」

以國國防部表示，軍方曾向哈許莫乃姆檢查哨值勤的安全人員通報，稱肇事卡車朝他們的方向開去。

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯組織（Hamas）近期正對約旦河西岸升高攻擊，藉以挑戰以色列和國際支持的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）。哈瑪斯組織讚許這起事件是「英勇行動」，不過並未宣稱犯案。

巴勒斯坦人長期尋求在約旦河西岸等地建國，近月來當地暴力事件激增。

今天這起攻擊發生前數小時，一個爆炸裝置導致4名以國士兵受傷。他們當時在執行維安任務，以保衛朝聖信徒安全前往西岸城巿那不魯斯（Nablus）的一個聖地。

法新社分別根據以、巴官方數據進行統計後發現，今年截至目前已有至少223名巴人命喪以巴衝突，另有至少31名以色列人、1名烏蘭人、1名義大利人罹難。

其中在巴勒斯坦方面，死者除了戰鬥人員之外，也包括平民；以色列方面則包括3名阿拉伯少數族裔人士。

巴勒斯坦 以色列 哈瑪斯

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