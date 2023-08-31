美國印尼年度聯合軍演登場 英法澳日星派員參加

印尼國軍總司令尤多（中）（Yudo Margono）今天上午主持演習的開幕式。（Getty Images）

數千名印尼 和美國部隊今天展開為期2週的聯合演習，他們將與來自5個國家的盟友一同參與確保亞太地區穩定的軍事演習。

法新社報導，美國及其亞洲盟國對於中國逐漸強硬的態度表達越來越多擔憂，但華府表示，這些演習沒有針對任何國家。

這項名為「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）的年度演習在東爪哇（East Java）的巴魯蘭（Baluran）揭開序幕，有超過2000名美軍參與。印尼軍方則派出2800名官兵參加。

印尼國軍總司令尤多（Yudo Margono）今天上午主持演習的開幕式。

美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）在聲明中表示：「超級嘉魯達之盾2023奠基於去年的巨大成功。這場聯合多國訓練演習展現了我們的集體承諾和有志一同的團結，使印太地區更加穩定、安全、和平、自由、和開放。」

為期2週的演習將在東爪哇多處訓練地點進行，來自澳洲 、日本、新加坡 、法國和英國的人員也會參加。

演習內容將包含專家學術交流、專業發展研討會、指揮與管制模擬、兩棲演習、空降作戰、以及模擬占領機場。

美國大使館在聲明中表示，還將進行以實彈射擊做為結束的聯合實地訓練。