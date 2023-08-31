我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金融詐欺民事訴訟 紐約檢方訴請法院免開庭裁決

颶風來襲 長島多處海灘暫時關閉

美國印尼年度聯合軍演登場 英法澳日星派員參加

中央社印尼巴紐旺宜31日綜合外電報導
印尼國軍總司令尤多（中）（Yudo Margono）今天上午主持演習的開幕式。（Getty Images）
印尼國軍總司令尤多（中）（Yudo Margono）今天上午主持演習的開幕式。（Getty Images）

數千名印尼和美國部隊今天展開為期2週的聯合演習，他們將與來自5個國家的盟友一同參與確保亞太地區穩定的軍事演習。

法新社報導，美國及其亞洲盟國對於中國逐漸強硬的態度表達越來越多擔憂，但華府表示，這些演習沒有針對任何國家。

這項名為「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）的年度演習在東爪哇（East Java）的巴魯蘭（Baluran）揭開序幕，有超過2000名美軍參與。印尼軍方則派出2800名官兵參加。

印尼國軍總司令尤多（Yudo Margono）今天上午主持演習的開幕式。

美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）在聲明中表示：「超級嘉魯達之盾2023奠基於去年的巨大成功。這場聯合多國訓練演習展現了我們的集體承諾和有志一同的團結，使印太地區更加穩定、安全、和平、自由、和開放。」

為期2週的演習將在東爪哇多處訓練地點進行，來自澳洲、日本、新加坡、法國和英國的人員也會參加。

演習內容將包含專家學術交流、專業發展研討會、指揮與管制模擬、兩棲演習、空降作戰、以及模擬占領機場。

美國大使館在聲明中表示，還將進行以實彈射擊做為結束的聯合實地訓練。

印尼 新加坡 澳洲

上一則

烏克蘭反攻挨批進展慢 外長開砲：閉嘴自己來打打看

下一則

非洲氣候峰會下週登場 氣候融資成焦點

延伸閱讀

避險基金擴大看空美債 資產公司卻做多 看法愈發分歧

避險基金擴大看空美債 資產公司卻做多 看法愈發分歧
美國中餐聯盟主席黃民訪休士頓

美國中餐聯盟主席黃民訪休士頓
美國部署B-1B轟炸機 與南韓和日本分別聯合演習

美國部署B-1B轟炸機 與南韓和日本分別聯合演習
菲律賓和澳洲首度南海兩棲演習 美陸戰隊支援

菲律賓和澳洲首度南海兩棲演習 美陸戰隊支援

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出
紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折
又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任