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三星、SK海力士搶人才 與南韓名校建教合作 設立科系課程

編譯簡國帆／綜合外電
南韓三星電子與SK海力士已擴大進入大學校園，攜手政府推動建教合作，在菁英學校設立相關科系課程。（路透）
南韓三星電子與SK海力士已擴大進入大學校園，攜手政府推動建教合作，在菁英學校設立相關科系課程。（路透）

世界各地晶片業者不只在更先進晶片的速度戰角逐，也要鞏固人才，南韓三星電子與SK海力士已擴大進入大學校園，攜手政府推動建教合作，在菁英學校設立相關科系課程，除了提供學生財務支持，畢業後也保證錄用。

三星電子與SK海力士在全球擴張後，苦於填補國內外設施的所需員工，南韓前鋒報報導，這兩家公司除了多年來舉辦就業博覽會並祭出豐厚誘因，現在正與政府進一步推動在大學名校建教合作。

南韓半導體產業協會（KSIA）估算，去年半導體業有17.9萬名員工，預測若要取得競爭優勢，2030年前半導體勞動力需擴增約12.5萬個工作。使勞動力幾近倍增。南韓政府也已設定目標，要在2032年前培育15萬名合格勞工，全國有12所大學院校被指定為半導體工程的專業學校。

這12所學校包括首爾大學，都已新設、或調整現有學程，以加強滿足產業需求。南韓教育部已承諾未來四年支出500億韓元（3800萬美元），支持這些方案。

南韓晶片製造商也與頂尖大學建教合作，委託設立相關科系課程，不僅提供學生財務支持，更承諾畢業後保證錄用。

委託大學設立科系課程

三星電子已與七所大學設立這些科系課程，包括成均館大學、延世大學、南韓科學技術院、蔚山科學技術院、浦項科技大學、光州科學技術院以及大邱慶北科學技術院。SK海力士則與三所學校合作，包括高麗大學、漢陽大學和西江大學。

這些科系課程在大三教授廣泛的基礎工程課程，包括電路、機器人及可撓性電子材料，之後教導半導體整合工程統整設計等先進工程課程。

不過，今年稍早高麗大學、延世大學、漢陽大學及西江大學這項計畫初步錄取的47名學生，仍在最後一刻放棄就讀，而是選擇上醫學院，成了當地媒體頭條，儘管這些名額最後由備取生獲得，仍引發這類計畫舒緩晶片業缺工效益的疑慮。

然而，產業主管駁斥這些憂慮，認為重要的是現在能考上醫學院的學生也在申請攻讀晶片，「在入學時期，一些人擔心晶片業人才正流失到醫學院，但反過來想，這也代表這些能上醫學院的學生，正在申請晶片科系」。

針對這些科技課程還不足以訓練學生成為即戰力的擔憂，南韓晶片業人士說，最終目標應該是吸引有才華的學生，在職涯早期就進入晶片業，「我們當然希望吸引了解半導體的員工，但這不容易，就連主修半導體工程的學生在進入公司時，都要從頭訓練」，「我認為晶片製造商設立科系課程的原因，是要在頂尖學生進入其他領域之前，提前網羅」。

雖然強化半導體工程教育，被認為是目前的合理選項，但一些人指出，政府和企業都忽略了現在就連能訓練學生成為晶片專家的教授都缺。

首爾大學材料科學與工程講座教授黃哲成指出，在首爾大學的330名工程教授中，僅約10%專精晶片，即便新設了晶片科學課程，卻未這些課程聘僱教師，只是把更多課程指派給現有的工程教授，很難期待教育品質。專家建議，應該培育更多博士生，並訓練這些博士生教導大學生。

晶片 南韓 醫學

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