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福島排汙引北京強烈反彈 岸田託親中派大老出馬破僵局

編譯茅毅／即時報導
2017年10月時任自民黨政調會長的現任日本首相岸田文雄，以及該黨幹事長的二階俊博（左）。時任該黨總裁兼日相為已故的安倍晉三。美聯社
2017年10月時任自民黨政調會長的現任日本首相岸田文雄，以及該黨幹事長的二階俊博（左）。時任該黨總裁兼日相為已故的安倍晉三。美聯社

「東京電視台BIZ」30日獨家報導，日本首相岸田文雄同日和執政的自民黨前幹事長二階俊博會談，鑑於中國大陸正反彈日本將福島核汙水排海，為打開僵局，岸田請出黨內大老二階前往中國訪問。

相關人士披露，岸、二兩人會談時，岸田表明，「能夠與中方談的，唯有二階前幹事長您，請務必訪中走一遭」。

84歲的二階曾任經產大臣，並在前日相安倍晉三和菅義偉擔任自民黨總裁時，擔任黨幹事長。二階以擁有和中國間的獨自人脈而聞名，即使在已故的安倍執政期間，二階也曾數度率數千人規模的民間人士訪中，與中國國家主席習近平等中方重要人物會談，做為中日兩國政府間關係正常化的後盾。

日本每日新聞30日亦引述幾位跨黨派的「日中友好議員聯盟」相關人士報導，該聯盟就訪中事宜與中方的協商正處於凍結狀態。該報導認為，有可能受到中國對日方排放核汙水強烈反彈的影響。

該聯盟會長此前懸缺，4月由二階出任後，即持續協調其成員儘快訪中事宜，原本希望最快9月成行。

親北京的自民黨友黨公明黨黨魁山口那津男原定28至30日訪中，並將攜帶岸田致習近平的親筆信，但中方對日本24日排核汙水入海反彈，並祭出全面禁止進口日本水產品的，因此山口的中國行在中方要求下延期。

日本法政大學教授白鳥浩對此批評，岸田曾批評二階在黨內的權力過大，並將二階拉下幹事長的職位，如今卻又向已是黨內非主流派的二階哀求，拜託「請您運用和中國的關係想想辦法」，這不是投機主義嗎？日本現在的政治領袖，就是只將別人當作自己權力的手段。

日本讀賣新聞及日本新聞網（NNN）28日公布的民調顯示，岸田內閣支持率僅3成5，創下他自2021年10月首度組閣以來新低。根據每日新聞26及27日所做民調，岸田內閣支持率更只有2成6，比7月22及23日所做的還低兩個百分點。

中國大陸國家主席習近平2019年4月，和訪中的時任日本自民黨幹事長二階俊博（左）...
中國大陸國家主席習近平2019年4月，和訪中的時任日本自民黨幹事長二階俊博（左）在北京人民大會堂握手。路透

日本 核汙水 民調

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