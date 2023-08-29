我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪

共和黨退選第1人…才參選兩個月 邁阿密市長喊停

羅馬競技場鼠輩橫行 點燃義大利市政衝突

中央社／羅馬29日專電
義大利古羅馬競技場附近老鼠猖獗，引各界關注。（新華社）
義大利古羅馬競技場附近老鼠猖獗，引各界關注。（新華社）

義大利古羅馬競技場附近老鼠猖獗，引各界關注，也點燃國內市政衝突。義國文化部長桑朱利亞諾認為觀光景點有這樣的狀況十分可恥，其他官員則說老鼠問題是大城市無可避免的。

羅馬市政府日前說，羅馬市約有700萬隻老鼠，城市居民與老鼠數量比例約1比2.5，將會清理羅馬競技場周遭綠地、老鼠出沒的排水溝，並設置捕鼠陷阱解決問題。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）28日報導，鼠輩橫行除影響當地居民日常生活衛生外，連羅馬熱門觀光景點也遭受波及。一名遊客拍下老鼠在羅馬競技場（Colosseo）遊蕩的畫面，影片在網路上流傳，甚至引起英國廣播公司（BBC）關注報導。

「今日羅馬」（Roma Today）報導，老鼠事件引發義大利市政衝突，義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）批評此現象十分可恥，並表示已經致電羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri），全力想辦法解決鼠患問題。28日起羅馬也展開一系列滅鼠行動。

報導指出，由於桑朱利亞諾對一次性清潔不滿意，因此計畫召開會議，並強調，「我們準備投資並負責原本屬於羅馬市政府的這一區域，透過植栽、多次清潔，整頓這個地方，因羅馬競技場是代表義大利的文化指標」。

重大活動、體育、旅遊和時尚事務委員奧諾拉托（Alessandro Onorato）則表示，疫後觀光復甦，羅馬旅遊業今年是創紀錄的一年，毋庸置疑，從紐約到倫敦，從巴黎到米蘭，老鼠的問題始終困擾著大城市。

奧諾拉托說，如果能為羅馬爭取分配足夠的資源來改善清潔和衛生，也許更正確、更有建設性，「遊客提出批評可以理解，但文化部長的評論就不是很能理解了」。

羅馬市政會議的環境事務局長艾芳西（Sabrina Alfonsi）說，老鼠問題不會只出現在羅馬競技場，許多地方都無可避免，有大型下水道和污水處理系統的城市也面臨此狀況，「初步調查，老鼠出沒可能與羅馬競技場考古公園（Parco Archeologico del Colosseo）整修工程有關」。

義大利 觀光 投資

上一則

俄羅斯西北部機場遭15架無人機攻擊 4架IL-76運輸機受損

延伸閱讀

汽油站

汽油站
義大利旅遊旺季景點扒竊頻傳 憲兵隊出動逮47人

義大利旅遊旺季景點扒竊頻傳 憲兵隊出動逮47人
義大利古羅馬競技場「都是老鼠」怪熱浪、遊客讓垃圾暴增

義大利古羅馬競技場「都是老鼠」怪熱浪、遊客讓垃圾暴增
義大利外長9月訪中 談調停俄烏戰爭與退出一帶一路

義大利外長9月訪中 談調停俄烏戰爭與退出一帶一路

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？