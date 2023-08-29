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日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

世界新聞網╱即時報導
（取自推特）
（取自推特）

日本24日正式排放福島第一核電廠「處理水」後，引爆中國的恐慌搶購潮與仇日反應。

中國多地出現搶購食鹽、碘片、甚至是核輻射檢測儀的風潮，讓中國官方也不得不出面安撫恐慌情緒。

另一方面，日本福島縣和宮城縣等多個地區，連日來也接到大量來自中國的國際電話，辱罵店家「混蛋」、「去死」，位於福島雙葉町的紀念館，幾天內就超過300通騷擾電話。

東京新宿有家關東煮老闆在門口告示牌寫道：「給中國人，本店所有食材均來自福島。」有位講中文的路人大表不滿，認為自己被歧視，並報警質問「他是什麼意思」。

警察與店家溝通後轉述「不是歧視」，只是想告知顧客，「如果你不想吃來自福島的食材，就不要來我家吃飯。」該路人仍覺得被針對，直言「我想讓他擦掉」，還問為什麼「特地寫中國人」，警察解釋是「因為最近福島的新聞…」，反遭質疑警察「也在歧視」。警察無奈表示，如何寫招牌是店家的權利，警方沒辦法強制不准寫，並安撫該路人招牌內容每天都在變，明天就改寫別的了；該路人馬上表示希望「今天就改」。

所幸店家並未堅持，取下招牌改寫了其他內容。

該視頻在推特上引發熱烈討論，部分網友認為招牌有針對所有中國人之嫌，確實不妥；也有網友認為，視頻中的警察、店主展現了高素質，堪稱展現日本文明、法制、包容的宣傳片。

(噓！新聞)
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歧視 日本 檢測

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