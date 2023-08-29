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是否請求王室特赦？戴克辛之女稱決定權在父親

中央社曼谷29日綜合外電報導
泰國前總理戴克辛(中)及其女兒貝東塔(右二)。(路透)
泰國前總理戴克辛(中)及其女兒貝東塔(右二)。(路透)

流亡海外多年的泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）日前回國後遭到監禁。戴克辛的女兒今天表示，是否尋求王室特赦將由父親自行決定，並稱這個過程需要一些時間。

路透報導，戴克辛在自我流放15年並於上週戲劇性歸國後，他的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天首度回應此事，表示她父親是否尋求特赦將由他自己定奪。戴克辛因濫用職權、涉多起利益衝突事件遭判入獄8年，

貝東塔告訴記者：「起草（特赦請求）需要時間，在時程選擇上都將由他自己決定。」

貝東塔談到特赦時說，這將由她父親自己決定，「他自行全權操辦，我還沒見到相關行動」。

貝東塔是泰國新執政黨「為泰黨」（Pheu Thai）的高級黨員，她昨天赴醫院探望住院的父親後，今天表示對於父親心臟的狀況感到擔憂。

74歲的戴克辛上周入監第一晚，僅待了短短數小時就因胸痛及高血壓被轉往曼谷的警察醫院觀察治療。

批評人士對於戴克辛此次住院治療持懷疑態度，要求對他的病情提出證明。

貝東塔說，「醫師們正密切關注一切」，並稱她父親既緊張又疲憊。

戴克辛回到泰國的日子，恰巧是其盟友賽塔（Srettha Thavisin）在國會投票中獲選為新任總理的那天。

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