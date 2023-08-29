是否請求王室特赦？戴克辛之女稱決定權在父親

泰國前總理戴克辛(中)及其女兒貝東塔(右二)。(路透)

流亡海外多年的泰國 前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）日前回國後遭到監禁。戴克辛的女兒今天表示，是否尋求王室特赦將由父親自行決定，並稱這個過程需要一些時間。

路透報導，戴克辛在自我流放15年並於上週戲劇性歸國後，他的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天首度回應此事，表示她父親是否尋求特赦將由他自己定奪。戴克辛因濫用職權、涉多起利益衝突事件遭判入獄8年，

貝東塔告訴記者：「起草（特赦請求）需要時間，在時程選擇上都將由他自己決定。」

貝東塔談到特赦時說，這將由她父親自己決定，「他自行全權操辦，我還沒見到相關行動」。

貝東塔是泰國新執政黨「為泰黨」（Pheu Thai）的高級黨員，她昨天赴醫院探望住院的父親後，今天表示對於父親心臟的狀況感到擔憂。

74歲的戴克辛上周入監第一晚，僅待了短短數小時就因胸痛及高血壓 被轉往曼谷的警察醫院觀察治療。

批評人士對於戴克辛此次住院治療持懷疑態度，要求對他的病情提出證明。

貝東塔說，「醫師們正密切關注一切」，並稱她父親既緊張又疲憊。

戴克辛回到泰國的日子，恰巧是其盟友賽塔（Srettha Thavisin）在國會投票 中獲選為新任總理的那天。