英國維權人士：外相訪中應捍衛價值 關切台灣遭威嚇

英國外相柯維立將訪中。(路透)

英國外相柯維立30日將訪問中國。維權組織「香港 監察」創辦人羅傑斯今天發表專文呼籲，柯維立不應忌憚北京 ，必須在捍衛英國安全和價值原則上寸土不讓，並對台灣遭中方威嚇表達關切。

同時是「香港監察」（Hong Kong Watch）執行長的羅傑斯（Benedict Rogers）提到，他近日將訪問台灣，時間就在柯維立（James Cleverly）飛抵北京後不久。儘管伸張、維護人權不容易，羅傑斯指出，他寧願與鼓舞人心的台灣民主人士同在，而不是與實施種族滅絕、虛偽不實、兇殘，且堪稱「經濟文盲」的中國暴虐統治者。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天刊登羅傑斯專文。

他在文中強調，他不反對與中國互動往來，畢竟中國是不可忽視的崛起強權，拒絕與世界第二大經濟體、人口數全球排名第二的國家的領導人談話，也不合理；過去即便在冷戰高峰，英國仍與莫斯科保持對話。因此問題不在英中是否互動往來，而是如何、按誰的條件，以及目標和議題為何。

羅傑斯指出，柯維立應捍衛英國的價值原則、自由和安全，向權力說真話，並具體、明確向中方提出對英國和自由世界都應當是意義深遠的議題，包括香港、新疆、西藏、台灣，以及中國對異議人士的普遍壓迫。

就算這意味讓北京不開心，羅傑斯說，就由他們去吧。事實上，不畏讓北京不開心，長遠而言，中方較有可能尊敬英國。

中國國家主席習近平 曾於2015年訪英，獲隆重接待，標誌時任首相卡麥隆（David Cameron）與財相歐斯本（George Osborne）共同推進的英中關係「黃金時代」。

羅傑斯今天在專文引述前中國美國商會（AmCham China）會長麥健陸（James McGregor）所言：如果你表現得像隻氣喘吁吁的小狗，中方會認為你已在他們的狗鍊上。中國不尊敬任何奉承討好他們的人。

羅傑斯指出，柯維立不應天真認為，習近平政權會洗耳恭聽英方就人權情勢、或中方對英國安全構成的威脅所提出關切。柯維立不太可能贏得中方任何讓步，因此不需主動退讓。

他呼籲柯維立謹記英國國會情報暨安全委員會7月發布的「中國報告」，其中提到中國已深入「英國經濟每一個領域」，英國政府對中國的「舉國體制」（whole-of-state）攻勢反應不足；若不採取迅捷果斷行動，中國恐對自由民主體系構成生存威脅。

羅傑斯預測，有鑑於習近平政權近10年來的所作所為，柯維立訪中大概不會有顯著成果。儘管如此，若他堅決捍衛英國的價值原則與國家安全、堅持說實話和做對的事，則就算空手而回，柯維立也會因為「盡力了」而受肯定。