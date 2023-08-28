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日媒：加軍艦抵橫須賀港準備參加軍演 或將通過台海

中央社橫須賀港28日綜合外電報導
加拿大巡防艦渥太華號（HMCS Ottawa）。 （中央社資料照）
加拿大巡防艦渥太華號（HMCS Ottawa）。 （中央社資料照）

加拿大海軍3艘軍艦今天抵達日本橫須賀港，準備參加多國聯合軍演，或將通過台灣海峽。這顯示對中國和北韓威脅的擔憂日益加劇之際，渥太華正採取行動強化印太區域安全。

「日經亞洲」報導，加拿大皇家海軍的2艘巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）、「溫哥華號」（HMCS Vancouver）以及補給艦「阿斯特里克斯號」（Asterix）8月中旬離開加國西岸後，今天抵達日本海上自衛隊橫須賀基地。

這些軍艦將在首個停靠港橫須賀港停留至9月1日，以補充燃料、讓官兵休息，並增進與日本東道主的關係，然後再度出發，與美國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等區域夥伴進行聯合演習，計畫中包括在台灣海峽演習。

另據共同社報導，這些加拿大軍艦離開橫須賀港後，部分或將參加通過台灣海峽等行動。

加國駐日本武官瓦特（Robert Watt）證實，加國軍艦將參與聯合軍演，但未說明相關細節。

他今天被問及中國是否是演習假想敵時回應，「現有部署行動中，沒有任何一項旨在針對或威懾特定國家」。他也強調，加拿大正與區域夥伴合作，以支持自由開放的印太區域。

本次部署是加國「投射行動」（Operation Projection）的一部分，相關計畫即將升級為「地平線行動」（Operation Horizon），這是2023年「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）6月在新加坡舉行時，當時加國國防部長安南德（Anita Anand）宣布的新行動。

據報導，本次強化行動旨在深化與盟國和夥伴的合作，並使加拿大能在區域安全中發揮更積極的作用，每年固定部署的軍艦數量也將從目前的2艘增加到3艘。瓦特說：「這項計畫將讓我們做出更高層級的承諾。」

作為多國演習和行動的一部分，「渥太華號」將重點關注東南亞，而「溫哥華號」將著眼保護東北亞的安全。「溫哥華號」還將協助監控聯合國因北韓核武器計畫而對平壤實施的制裁。

渥太華一直強化在印太區域的軍事力量，並於去年11月發布第一份全面性區域戰略。此外，近年來渥太華也與北京關係不睦。

2018年，加國當局應美國要求拘留華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，不久後，中國以間諜罪逮捕2名加國公民。目前所有人均已獲釋。

今年5月，加媒揭露，加國眾議員莊文浩因批評中國人權紀錄，又領頭發起譴責北京對新疆維吾爾人種族滅絕的動議，他在香港的親屬遭到中方威脅，且有包括中國駐多倫多總領事館官員趙巍等人涉入此案。此事導致中加兩國互相驅逐外交官。

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