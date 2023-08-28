我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

常被視為蔬菜 CDC說它是最健康的水果

川普涉推翻大選聯邦審判 明年3月4日開始

阿富汗神學士禁女性讀大學後 出國留學也被攔阻

中央社喀布爾28日綜合外電報導
圖為阿富汗一名女性。(歐新社)
圖為阿富汗一名女性。(歐新社)

阿富汗神學士（或譯塔利班）政府去年12月禁止女性接受大學教育後，阿拉伯聯合大公國富商哈布圖爾隨即宣布為阿富汗女性提供獎學金，但是女性連出國留學之路也被神學士阻絕，至少60名獲得獎學金的女孩在機場被攔了下來。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，20歲的阿富汗學生納特凱（Natkai）表示：「在神學士（Taliban）將女性拒於大學門外後，我唯一的希望就是獲得能在國外學習的獎學金。」為了安全起見，納特凱不是她的真名。

神學士掌權後嚴厲打壓反對他們的女性。

納特凱表示，儘管在國內上大學的機率微乎其微，她仍持續學習。然後，她獲得哈布圖爾（Sheikh Khalaf Ahmad Al Habtoor）提供的獎學金，使她能前往阿拉伯聯合大公國的杜拜大學（University of Dubai）求學。

在神學士禁止女性接受大學教育後，哈布圖爾去年12月宣布提供這項獎學金。據BBC了解，共有100名阿富汗女性成功申請到這項獎學金，一些居住在國外的阿富汗學生已經抵達杜拜。

納特凱7月23日向家人告別，啟程前往機場，但她的希望很快地破滅。納特凱用顫抖的聲音說：「當神學士官員看到我們的機票和學生簽證時，表示不允許女性以學生簽證離開阿富汗。」

包含納特凱在內，至少有60名女孩在機場被攔了下來。根據BBC看到的照片，戴著黑色頭巾的年輕女孩站在行李旁，神情震驚、受到沉重打擊。

杜拜大學和哈布圖爾都證實這些女孩被攔下。哈布圖爾在原名推特（Twitter）的社群平台X以英語發布了一段影音訊息，他批評神學士當局，表示在伊斯蘭教下男女平等。

神學士當局尚未發表聲明或作出澄清。阿富汗勸善懲惡部發言人穆哈加（Mohammad Sadiq Akif Muhajir）告訴BBC，他們不知道此事。

神學士 阿富汗 學生簽證

上一則

波蘭波羅的海3國要求白俄驅逐瓦格納 揚言關國界

延伸閱讀

國泰銀行基金會宣佈2023年獎學金得主 支持教育發展，培育未來領袖

國泰銀行基金會宣佈2023年獎學金得主 支持教育發展，培育未來領袖
「女人不必旅遊」未整齊穿戴頭巾 神學士再禁女性參觀國家公園

「女人不必旅遊」未整齊穿戴頭巾 神學士再禁女性參觀國家公園
殷勤文教基金會 贈6留學生獎學金

殷勤文教基金會 贈6留學生獎學金
殷勤文教基金會作育英才 六台灣留學生獲贈獎學金

殷勤文教基金會作育英才 六台灣留學生獲贈獎學金

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
每月多領55元 2024社安金「生活成本調整」回歸正常約3%

每月多領55元 2024社安金「生活成本調整」回歸正常約3%