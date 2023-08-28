阿富汗神學士禁女性讀大學後 出國留學也被攔阻

圖為阿富汗一名女性。(歐新社)

阿富汗神學士 （或譯塔利班）政府去年12月禁止女性接受大學教育後，阿拉伯聯合大公國富商哈布圖爾隨即宣布為阿富汗女性提供獎學金，但是女性連出國留學之路也被神學士阻絕，至少60名獲得獎學金的女孩在機場被攔了下來。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，20歲的阿富汗學生納特凱（Natkai）表示：「在神學士（Taliban）將女性拒於大學門外後，我唯一的希望就是獲得能在國外學習的獎學金。」為了安全起見，納特凱不是她的真名。

神學士掌權後嚴厲打壓反對他們的女性。

納特凱表示，儘管在國內上大學的機率微乎其微，她仍持續學習。然後，她獲得哈布圖爾（Sheikh Khalaf Ahmad Al Habtoor）提供的獎學金，使她能前往阿拉伯聯合大公國的杜拜大學（University of Dubai）求學。

在神學士禁止女性接受大學教育後，哈布圖爾去年12月宣布提供這項獎學金。據BBC了解，共有100名阿富汗女性成功申請到這項獎學金，一些居住在國外的阿富汗學生已經抵達杜拜。

納特凱7月23日向家人告別，啟程前往機場，但她的希望很快地破滅。納特凱用顫抖的聲音說：「當神學士官員看到我們的機票和學生簽證 時，表示不允許女性以學生簽證離開阿富汗。」

包含納特凱在內，至少有60名女孩在機場被攔了下來。根據BBC看到的照片，戴著黑色頭巾的年輕女孩站在行李旁，神情震驚、受到沉重打擊。

杜拜大學和哈布圖爾都證實這些女孩被攔下。哈布圖爾在原名推特（Twitter）的社群平台X以英語發布了一段影音訊息，他批評神學士當局，表示在伊斯蘭教下男女平等。

神學士當局尚未發表聲明或作出澄清。阿富汗勸善懲惡部發言人穆哈加（Mohammad Sadiq Akif Muhajir）告訴BBC，他們不知道此事。