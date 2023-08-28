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波蘭波羅的海3國要求白俄驅逐瓦格納 揚言關國界

中央社華沙28日綜合外電報導
波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的內政部長召開會議，要求白俄羅斯將俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）驅逐出境。（美聯社）
波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的內政部長召開會議，要求白俄羅斯將俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）驅逐出境。（美聯社）

波蘭和波羅的海國家今天要求白俄羅斯將俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）驅逐出境。瓦格納傭兵在對莫斯科發動兵變失利後，轉往了白俄羅斯。

法新社報導，波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的內政部長召開會議後，波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）告訴媒體：「我們要求（白俄羅斯總統）盧卡申科（Alexander Lukashenko）的政權立即將瓦格納集團從白俄羅斯驅逐。」

根據波蘭說法，目前有數以千計的瓦格納戰士駐紮在白俄羅斯。白俄羅斯和俄羅斯、烏克蘭及波蘭接壤。

白俄羅斯強人盧卡申科最近曾說，他將讓約一萬名瓦格納部隊留在境內。

卡明斯基今天表示：「數以千計的人（瓦格納戰士）目前士氣嚴重低落，並被控犯下違反人道罪。他們有些來自俄羅斯監獄，因承諾前往烏克蘭打仗而換取從獄中釋放。」

路透報導，卡明斯基還說，一旦發生瓦格納傭兵涉入的「嚴重事件」，波蘭和波羅的海國家將全面關閉與白俄羅斯的邊界。

他在記者會上表示：「我們要求明斯克當局下令瓦格納集團立即離開白俄羅斯領土，以及下令非法移民立即離開邊界地區，並將他們遣送回國。」

卡明斯基還說：「一旦爆發重大事件，無論是在波蘭或立陶宛邊界，我們將立即報復，且截至目前開放的穿越邊界也將全部關閉。」

白俄羅斯 瓦格納 烏克蘭

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