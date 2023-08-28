波蘭波羅的海3國要求白俄驅逐瓦格納 揚言關國界

波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的內政部長召開會議，要求白俄羅斯將俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）驅逐出境。（美聯社）

波蘭和波羅的海國家今天要求白俄羅斯 將俄羅斯傭兵組織瓦格納 集團（Wagner Group）驅逐出境。瓦格納傭兵在對莫斯科發動兵變失利後，轉往了白俄羅斯。

法新社報導，波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的內政部長召開會議後，波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）告訴媒體：「我們要求（白俄羅斯總統）盧卡申科（Alexander Lukashenko）的政權立即將瓦格納集團從白俄羅斯驅逐。」

根據波蘭說法，目前有數以千計的瓦格納戰士駐紮在白俄羅斯。白俄羅斯和俄羅斯、烏克蘭 及波蘭接壤。

白俄羅斯強人盧卡申科最近曾說，他將讓約一萬名瓦格納部隊留在境內。

卡明斯基今天表示：「數以千計的人（瓦格納戰士）目前士氣嚴重低落，並被控犯下違反人道罪。他們有些來自俄羅斯監獄，因承諾前往烏克蘭打仗而換取從獄中釋放。」

路透報導，卡明斯基還說，一旦發生瓦格納傭兵涉入的「嚴重事件」，波蘭和波羅的海國家將全面關閉與白俄羅斯的邊界。

他在記者會上表示：「我們要求明斯克當局下令瓦格納集團立即離開白俄羅斯領土，以及下令非法移民立即離開邊界地區，並將他們遣送回國。」

卡明斯基還說：「一旦爆發重大事件，無論是在波蘭或立陶宛邊界，我們將立即報復，且截至目前開放的穿越邊界也將全部關閉。」