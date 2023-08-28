加國使館聲援烏克蘭影片 出現「香港獨立」旗幟 又惹怒中國網友

加拿大駐華使館24日發布聲援烏克蘭的影片。然而，被大陸網友發現影片中出現一幅寫著「香港獨立」的旗幟，隨後紛紛湧入加拿大駐華使館官方微博留言抗議。（取自加拿大大使館官方微博）

加拿大 環境氣候變化部長吉爾伯（Steven Guilbeault）26日啟程前往北京，參加有關對抗氣候變化和保護生物多樣性會談，這是近四年來首位訪問中國的加拿大部長。外界原期待緊繃的中加關係能因此有所緩和，不料，加拿大駐中大使館 24日晚在其官方微博上傳一則「加拿大會繼續與烏克蘭站在一起」的影片，原本是要表達加拿大對烏克蘭的支持，但卻又惹怒了中國網民。

原因是近日有眼尖的中國網友發現，影片中竟然出現一幅寫有「香港 獨立」幾個大字的旗幟，眾多中國網友為此紛紛在底下留言抗議，要求加拿大駐北京大使館道歉。

加拿大駐中大使館官方微博這則影片是24日20時06分發布，出現「香港獨立」旗幟的畫面大約是在第35至37秒左右。僅管畫面只是一閃而過，但仍逃不過眾多中國網友的鷹眼。值得注意的是，影片出現該旗幟的同時，底下字幕還寫著：「為了他們，也為了我們的共同價值－和平、自由、民主」。

環球時報指出，目前，尚不清楚加拿大駐中大使館在這則聲援烏克蘭的影片中，給出這麼一個明顯是在宣揚分裂中國主權言論的畫面，是出於什麼目的。但不少中國網友已被這一幕所激怒，紛紛要求加拿大駐中大使館立刻就這種分裂中國主權的行逕道歉。

在這則影片下方留言處，憤怒的中國網友表示，「視頻（影片）35秒處那個旗子你什麼意思呢」、「立刻為你分裂中國的行為道歉！」、「微博視頻不審核嗎？？？香港獨立也給發出來了」，並於留言後方把中國官媒《環球時報》、《人民日報》、《解放軍報》等帳號通通標註上。

還有人氣憤地寫到，「黴（美）帝國主義胯下的加狗又竄出來狂吠啦」，「加拿大什麼時候脫離美國的掌控再說獨立自主的話吧」。

報導稱，不少中國網友懷疑加拿大使館此舉是「故意」的，因為他們既然能在中文社交平台發布中文貼文和影片，一定清楚「香港獨立」四個字是什麼意思。儘管中國網友的「質疑如潮」，但加拿大駐中大使館至截稿為止仍未就此事有任何回應，也未刪除或修改這則影片。