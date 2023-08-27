日本登月再等等 原訂27日發射登月探測器 因天候不佳三度延期

日本宇宙航空研究開發機構原定在台灣時間28日8時26分於鹿兒島種子島宇宙中心發射搭載暱稱「月球狙擊手」的火箭，但因天候不佳延期。（取材自X平台）

日本 宇宙航空研究開發機構（JAXA）原訂在日本時間28日9時26分（美東時間27日20時26分），於鹿兒島種子島宇宙中心發射搭載暱稱「月球狙擊手」（moon sniper）的火箭，可望躋身登月國家前5名行列，但因天候不佳再度延期。這已是日本登月火箭發射計畫第三度延期，原本計畫26日發射，因天候因素延到27日，之後又延到28日，仍無法如期發射。

紐約時報 報導，繼印度達成歷史性登月任務後，日本確定正式參戰。

這枚H-IIA運載火箭肩負兩項太空 任務，將把登月探測器和X射線太空望遠鏡一起送上太空。

H-IIA火箭搭載小型無人探測器SLIM（Smart Lander for Investigating Moon）和用於探測宇宙演化的X射線成像暨光譜探測衛星XRISM （X-ray Imaging and Spectroscopy Mission）。

SLIM是款精巧的無人登陸器，大小媲美一輛小型餐車，預計發射重量為1500磅。

SLIM登月行程分秒必爭，每天僅幾分鐘時間，地球方向正好適合太空船進入能前往月球軌道的軌跡，因此JAXA事先預留發射期限至9月15日，以防起飛延誤錯過發射時機。

除此之外，JAXA亦聯手美國國家航空暨太空總署（NASA）及歐洲太空總署（ESA）執行XRISM。太空望遠鏡XRISM大小相當於一台公車，將用於研究只能在大氣層以外觀測的X射線，從而免於有害輻射。

JAXA在官方YouTube頻道全程轉播本次升空任務。