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主席強吻女球員風波 西班牙足協將召開緊急會議

中央社馬德里27日綜合外電報導
西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯。(Getty Images)
西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯。(Getty Images)

西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯在西班牙奪下女足世界盃冠軍後，未得到同意對嘴親吻女球員引起軒然大波，並遭國際足球總會停職，西班牙足協將於明天召開緊急會議。

盧比亞雷斯（Luis Rubiales）堅持拒絕為20日在澳洲雪梨強吻球員艾爾莫索（Jenni Hermoso）的事件辭去足協主席，並稱親吻是雙方同意。但西班牙女足隊球員和部分教練都要求他下台，西班牙政府也希望他請辭。

路透社報導，西班牙皇家足球協會（Royal Spanish Football Federation）發言人今天表示，已召集國內各地足協於明天召開「特別緊急」會議，以「評估西班牙皇家足球協會在盧比亞雷斯被停職後所處的狀況」。

國際足球總會（FIFA）24日針對盧比亞雷斯啟動了紀律處分程序，昨天又宣布將暫時停止盧比亞雷斯在國家和國際層面所有與足球相關的活動，並解釋這項禁令將持續90天，以等待調查結果。

46歲的盧比亞雷斯表示，他將藉由國際足球總會的調查來證明自身清白。

艾爾莫索則說，她並未同意讓盧比亞雷斯親吻，而且感到「脆弱，是侵犯的受害者」。艾爾莫索不僅得到許多球員支持，也獲得社會上廣泛的鼓勵。

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