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中國經濟疲軟 澳洲政府憂被波及 澳財長：將有明顯影響

中央社雪梨27日綜合外電報導
澳洲財政部長查默斯表示，澳洲政府正密切關注中國，因為其「令人擔憂」的經濟疲軟跡象，可能會給澳洲經濟帶來壓力。(Getty Images)
澳洲財政部長查默斯表示，澳洲政府正密切關注中國，因為其「令人擔憂」的經濟疲軟跡象，可能會給澳洲經濟帶來壓力。(Getty Images)

澳洲財政部長查默斯今天表示，澳洲政府正密切關注中國，因為其「令人擔憂」的經濟疲軟跡象，可能會給澳洲經濟帶來壓力。

查默斯（Jim Chalmers）告訴天空新聞網（Sky News）：「我和人們一樣，對中國經濟表達了極大的擔憂。」

「最近幾周、幾個月，中國經濟的疲軟著實令人憂心，因為這對澳洲將有明顯的影響。」

在分析師下修成長預期之際，由於房地產市場惡化、消費者支出疲軟、信貸成長下滑，全球第2大經濟體中國的復甦步伐顯得緩慢，促使當局削減利率，並承諾提供進一步支援。

儘管澳洲政府敦促出口商在澳洲、中國外交情勢緊張之際，要減少對中國的倚賴，但中國仍是澳洲原物料出口的最大貿易夥伴，年貿易額高達2850億澳元（約1824億美元）。

查默斯說：「在中國，他們正在因應成長趨緩、通貨緊縮，對房地產業感到憂心，某種程度上對銀行業也是，出口同樣放緩。我們特別對中國感到擔憂，這是我們密切關注的事情。」

他指出，由於中國經濟放緩和澳洲利率上升，澳洲的經濟成長將出現「大幅疲軟」的狀態。

澳洲中央銀行「澳洲儲備銀行」（Reserve Bank of Australia）在16個月內，將利率提高4個百分點以抑制通膨後，7、8月連兩個月讓利率維持不變。

查默斯說：「總體發展方向非常明確，那就是我們的經濟正在走弱。」

由於高物價和不斷上升的利率，削弱了消費者支出，澳洲第一季經濟成長0.2%，是近一年半的最低水平。

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