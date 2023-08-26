福島核處理水入海爭議延燒 成美日韓陣線破口？

日本福島第一核電廠的核處理水排放入海，反對人士在核電廠邊抗議。（美聯社）

日本 福島第一核電廠的核處理水排放入海計畫啟動已3天，相關爭議仍在國際上持續延燒，不只近期修復的日韓關係可能再次受影響，美日韓在對北韓 問題上的焦點可能也因此被轉移。

福島第一核電廠的核處理水自24日開始排放入海，日本水產廳今天公布第一批附近海域捕獲魚類的氚濃度檢測結果，雖然顯示與排放入海前同為「未達檢測極限值」的未檢出，但反對聲浪似乎沒有那麼容易平息。

不僅日本國內漁民等相關產業仍抱持懷疑，南韓 作為最接近日本的鄰國之一，反對日本核處理水入海的示威活動更是連日舉行，各在野黨聯合起來批評政府為維持與日本關係助長「環境犯罪」，要求日本政府即刻停止排放核處理水，並做出相關賠償。

於此同時，南韓媒體也注意到，日本核處理水爭議可能也成為中國與北韓轉移北韓問題焦點的籌碼。

由15個成員國組成的聯合國安理會25日召開緊急會議，除中、俄以外的13個成員國譴責北韓在3個月內二度嘗試發射偵察衛星，違反安理會決議；但中、俄代表再次將責任歸咎於南韓與美國聯合軍演刺激北韓，北韓與中國還在會中提起與議題毫不相關的日本核處理水爭議。

南韓YTN電視台以「日本核處理水助攻」為題報導此事，MBC電視台則直指中國及北韓企圖以此引發國際對立；而美方雖未在會議中就核處理水一事發言，會後卻由國務院首次單獨針對日本排放核處理水發表支持聲明，對此重視不言而喻。

明確表達支持對遠在大洋另一端的美國政府而言可能不算困難，但對南韓政府顯然阻力重重，對於在野黨不斷發起的攻勢，執政黨持續將其定調為「政治演出」，強調以「科學根據」判斷；對外媒稱南韓政府偏向支持日本排放核處理水的報導，卻大動作澄清「日方相關計畫在科學上沒問題，但不代表支持日本排放」。

南韓政府持續透過與日方協商、派遣專家團等方式，展現對核處理水排放入海的謹慎態度，實際上未要求日本暫緩排放時程、製作說明宣傳影片等作法，在反對陣營眼中幾乎等於以行動支持，社會輿論的疑慮也持續擴大。

在韓國蓋洛普最新出爐的民調中，南韓總統尹錫悅的施政支持度較上週下降一個百分點，來到34%，分析指出，上週末美日韓峰會成果帶來的正面影響與核處理水排放的負面影響抵銷，而核處理水正式排放時間點甚至是落在這次民調實施期間（22至24日）後期，後續恐怕持續對尹錫悅支持度產生負面影響。

國際原子能總署（IAEA）今年4月就福島核處理水排放計畫公布審查團報告，認可東京電力公司的輻射防護計畫，也有國外專家聲稱「核處理水可以喝」，但南韓民調顯示，超過8成民眾並不相信這些說法。

若多數民意持續抱持質疑，核處理水問題可能成為南韓政府改善日韓關係的一大阻力，值得注意的是，尹錫悅政府當初主動對二戰時期徵用工（日本企業強徵韓國勞工）提出國內代為賠償方案，換來日韓重啟穿梭外交，但後續因受害者本人拒絕，連續遭法院拒絕受理，實際上仍未解決，後續影響仍待觀察。