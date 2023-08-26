遭俄控涉間諜罪法院延押3個月 華爾街日報記者提出上訴

遭俄控涉間諜罪的「華爾街日報」駐莫斯科特派員格什科維奇（Evan Gershkovich）。（美聯社）

據莫斯科一間法院的文件顯示，「華爾街 日報」駐莫斯科特派員格什科維奇（Evan Gershkovich）對俄羅斯 法院延押3個月的決定提出上訴。

法新社報導，美國記者格什科維奇3月29日在烏拉爾（Urals）地區城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）採訪時被捕，並被控從事間諜活動。他本人、華府、和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）都強烈否認這些指控。

格什科維奇的審前羈押原將在8月30日到期，但法官24日裁定將他延押至11月30日。這項決定招致「華爾街日報」和美國國務院的批評。

莫斯科市法院（Moscow City Court）網站顯示，他的律師已就這項3個月的延長提出「上訴」。

與許多西方記者不同，格什科維奇在莫斯科當局進攻烏克蘭期間，持續從俄國 境內撰發報導。

這起案件標誌著蘇聯時代以來，首次有西方記者因間諜指控在俄羅斯遭到拘捕。

自俄國去年全面入侵烏克蘭以來，俄國加大了來自西方的記者獲得官方認可和在該國工作的難度

近年來，多名美國公民在俄國被判重刑。華府指控莫斯科當局將他們作為籌碼，以此要求釋放在美國被拘留的俄羅斯人。