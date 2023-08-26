莫迪暗批中國乘人之危 製造債務陷阱

中國國家主席習近平和印度總理莫迪，2018年資料圖片。（路透）

印度 總理莫迪最近接受印度一份雜誌專訪時表示，財政議題是印度作為20國集團（G20）輪值主席的關注重點，並暗批某些國家乘他國之危，製造債務陷阱。

印度目前是G20輪值主席國，9月9日至10日將在新德里舉辦G20領袖峰會，美國總統拜登 （Joe Biden）、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平等人預料都會出席。

「今日商業」（Business Today）雜誌就G20峰會準備情況與討論議題，專訪了莫迪（Narendra Modi），報導於今天刊出。

莫迪強調了財政自律的重要性，並稱有特定國家乘其他國家陷入債務危機之際，把他們推進債務陷阱，從中牟利。

他說：「每一個國家都有義務看好自己的財政，但同時也有一些力量會去催化債務危機，從中牟取不當利益。這些國家在其他國家無助的時刻，把他們拖進債務陷阱。」

莫迪沒有點名任何國家，但一般認為是在抨擊中國。

他指出，G20自2021年開始處理中低收入 國家的債務脆弱性問題，許多國家為了償債而背負沉重壓力，這些國家的表現將會影響聯合國「2030永續發展目標」的推進腳步。

另一方面，莫迪也指出，G20在印度擔任輪值主席之下，透過「債務處理共同框架」（Common Framework），在債務重整上取得重大進展。

莫迪說，在印度擔任輪值主席之前，只有中非國家查德（Chad）透過這個框架進行債務重整，但在印度的努力下，尚比亞（Zambia）、衣索比亞（Ethiopia）和迦納（Ghana）如今也都在這方面取得進展。

他補充，在「債務處理共同框架」之外，G20也透過一支由印度、日本與法國共同主導的委員會，協調了斯里蘭卡（Sri Lanka）的債務重整。