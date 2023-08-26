大英博物館主席承認2000文物失蹤 其中一些已經追回

大英博物館日前驚傳館藏失竊，館長引咎辭職，理事會主席歐斯本26日表示，估計約有2000件文物據信失蹤，還稱這是「非常臨時的數字」，但其中一些文物現在已經找回。資料照片。歐新社

大英博物館 日前驚傳館藏失竊，館長費雪（Hartwig Fischer）引咎辭職。大英博物館理事會（The British Museum Trustees）主席歐斯本（George Osborne）26日上廣播電台受訪時表示，估計約有2000件文物據信失蹤，還稱這是「非常臨時的數字」，但其中一些文物現在已經找回來了。

天空新聞台與衛報報導，曾任財政大臣的歐斯本在BBC廣播4台的「今日」節目（BBC Radio 4's Today）表示，「謹代表大英博物館，我想對所發生的事情道歉。我們相信，我們在很長一段時間內一直是竊盜的受害人。坦率地說，本來可以採取更多措施來加以預防」。

歐斯本在廣播節目承認，此事已經導致大英博物館聲譽受損，「但我向你們保證，這是我們將要清理的爛攤子。我可以在今天告訴你們，我們已經開始追回一些被偷的文物」，並指獨立審查將研究「館方如何錯過了一些本來可以接收到的訊號」。

歐斯本表示，他本人並不相信存在蓄意掩蓋，「儘管審查可能發現情況就是如此，但是，在當時的博物館裡，就在館方的最高層，是否存在某種潛在的團體迷思（Groupthink），不相信一個內部人員正在偷東西，不相信一名工作人員正在做這種事？是，這很有可能，我們不會是唯一一個違反了這種錯誤的機構」。

根據報導，歐斯本承認大英博物館沒有完整的館藏目錄，計劃在泰晤士河谷區（Thames Valley）建設新的儲藏設施，卻也認識到此事讓博物館的安全面臨風險，「具備知識的人在拿走其中部分文物具有優勢」。

根據此前新聞，大英博物館16日爆發文物失竊事件，其中包含了公元前15世紀至19世紀的黃金飾品、寶石以及玻璃製品，主要是用於學術和研究目的，近期並未公開展示，一名涉嫌竊盜的員工已遭開除。

報導指出，大英博物館2021年就接到一位古董商告知，有些部分品項當時正在eBay出售。大英博物館館長費雪25日表示，經過幾天的詳細審視，館方明顯未對2021年的警告與現在浮現的問題做出應有的全面回應，「這個失敗的責任最終應由館長承擔」。