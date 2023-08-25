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菲律賓和澳洲首度南海兩棲演習 美陸戰隊支援

中央社馬尼拉25日專電
菲律賓武裝部隊和澳洲國防軍25日舉行「波浪」雙邊兩棲演習。美聯社
菲律賓武裝部隊和澳洲國防軍25日舉行「波浪」雙邊兩棲演習。美聯社

南海情勢緊張之際，菲律賓和澳洲首度舉行雙邊兩棲演習，美國陸戰隊出動支援。菲律賓和澳洲防長今天在演習場邊會面後聲明表示，兩國計劃在南海聯合巡邏。

菲律賓武裝部隊和澳洲國防軍14日展開「波浪」（Alon）軍事演習，這是菲澳兩國首次雙邊兩棲演習，澳洲出動最大軍艦「坎培拉號」（HMAS Canberra）和約1200名軍力，菲方派出海軍、陸戰隊和空軍、陸軍人員，美國陸戰隊也出動支援，參與演習人數逾2400人。演習將進行到31日。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天前往呂宋島中部、面向南海的三描禮士省（Zambales）甘迪歐基海軍基地（Leovigildo Gantioqui）檢閱演習。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）專程到菲律賓視察演習。

「馬尼拉公報」報導，小馬可仕說，這次演習是菲律賓「為強化我們的能力，並與區域鄰國軍隊建立更緊密合作關係」的努力之一。

他說：「考量到這麼多事件發生造成區域動盪，我想這是我們為任何不測做好準備的一個重要方面。」

中國海警船5日在南海向菲國海巡船和補給船發射高壓水柱，阻撓菲方赴仁愛暗沙補給，緊張情勢升高。

菲律賓國家安全會議（NSC）15日則發表6年國家安全政策文件，表示台海兩岸關係存在重大疑慮，可能成為區域衝突爆發點。

小馬可仕說：「區域各國間這種緊密的戰略合作極其重要，我想我們今天展現這一點，看看我們的軍隊現在合作得如何。」

他表示：「這次演習規模非常大，涉及很多部門，但他們做得很好，我們看到演習依計畫進行，我們兩國軍隊間的合作關係，當然還有跟美國間的關係，再次得到展現，我們將持續強化這種關係。」

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）在演習場邊與馬勒斯會面，會後發表聯合聲明。

聲明中說：「根據（菲澳）加強國防合作計畫（EDCP），我們正努力擴展我們的合作範疇和我們活動的複雜度。」

聲明表示：「今天在三描禮士省，我們視察聯合兩棲活動，這顯示我們在讓我們的軍隊更加緊密合作方面已取得進展。」

菲澳防長聲明指出，相關演習得到美軍陸戰隊支援，這展現夥伴國家共同努力實現共同目標的價值。

聲明表示，菲澳兩國計劃在南海和其他具有共同利益的地區展開雙邊聯合巡邏，並支持將菲澳兩國關係提升為戰略夥伴關係。

澳洲 國防部

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