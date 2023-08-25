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義大利外長9月訪中 談調停俄烏戰爭與退出一帶一路

中央社台北25日電
義大利外長塔加尼預計9月4日、5日訪問中國，將會晤中國外長王毅等官員，他此行重要議題包括調停俄烏戰爭、義大利退出一帶一路，以及為義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）訪中鋪路。路透
義大利外長塔加尼預計9月4日、5日訪問中國，將會晤中國外長王毅等官員，他此行重要議題包括調停俄烏戰爭、義大利退出一帶一路，以及為義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）訪中鋪路。路透

義媒報導，義大利外長塔加尼預計9月4日、5日訪問中國，將會晤中國外長王毅等官員，他此行重要議題包括調停俄烏戰爭、義大利退出一帶一路，以及為義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）訪中鋪路。

塔加尼（Antonio Tajani）23日接受義大利天主教會議旗下媒體「未來報」（Avvenire）專訪指出，義大利政府很重視教廷促進俄烏和平所做的努力，他9月訪問中國也會致力於相同目標。

塔加尼表示，義大利希望俄烏停止戰爭、恢復和平，這個和平必須是正義的，且承認烏克蘭的自由與獨立，他此次前往中國的任務之一，即是敦促北京政府向莫斯科發揮積極角色，促進和平進程。

塔加尼指出，義大利政府盼與國際各主要戰略夥伴維持對話，在北京會針對中義雙邊關係的各種議題進行討論，他也特別想和全世界許多人一起發聲，呼籲中國發揮影響力，幫助平息俄烏之間的血腥戰爭。

對於義大利政府有意退出中國「一帶一路」倡議，塔加尼說，義大利希望增加對中貿易，並非對中國帶有偏見，只是做了成本效益分析，發現該倡議效果有限，其他未跟中國簽署一帶一路的歐洲國家，對中貿易增幅反而更大，「因此我們會慎思並做出決定」。

塔加尼也表示，歐洲國家若要對俄烏和平扮演更多角色，就需制定共同的外交國防政策，由於目前欠缺此條件，歐洲國家通常總是跟在美國後面，未能擔任發動倡議者；但面臨危機也是突飛猛進的契機，歐洲國家可能會因應需求做出實質改進。

義媒報導，總理梅洛尼可望在今年秋季訪問中國。梅洛尼7月底訪美時，曾專程與中美關係專家季辛吉（Henry Kissinger）長談，當時她在會後宣布，自己很快就會訪問中國。

義大利 一帶一路 梅洛尼

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