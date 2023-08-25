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中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

涉維吾爾強迫勞動 加拿大調查沃爾瑪等3公司

中央社渥太華24日綜合外電報導
零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）。路透
零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）。路透

加拿大企業監管機構今天對零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）、時尚流行品牌雨果博斯集團（Hugo Boss）和牛仔褲製造商Diesel展開調查，理由是涉嫌對維吾爾少數民族進行強迫勞動。

由28個民間社團組成的聯盟去年向加拿大監管機構投訴，指控沃爾瑪、雨果博斯和Diesel中國供應商的工廠涉及對維吾爾人強迫勞動。

3家公司都否認指控，並且拒絕參與監察員就相關指控進行的初步評估。

監察員梅爾霍弗（Sheri Meyerhoffer）因而在聲明中指出：「我們將針對這些指控展開調查。」

加拿大負責任企業監察組織（Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise）過去一個月內也對生活時尚品牌雷夫羅倫公司（Ralph Lauren）、運動用品供應商耐吉公司（Nike）及加拿大採礦公司皇朝金礦（Dynasty Gold）展開類似調查。

加拿大等西方國家的國會議員指稱，中國對新疆的鎮壓行動構成種族滅絕。而聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，維吾爾人在當地所受對待可能構成反人類罪。

加拿大 維吾爾 沃爾瑪

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