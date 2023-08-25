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核處理水爭議 日籲旅中公民低調 香港壽司店人潮不減

中央社香港25日綜合外電報導
日本昨天開始將核處理水排入太平洋，但香港一家壽司店人流不減。（路透）
日本昨天開始將核處理水排入太平洋，但香港一家壽司店人流不減。（路透）

香港的壽司店前今天排起長隊，證實許多香港人所言，他們不擔心從日本福島第一核電廠排放入海的核處理水，並將繼續光顧日式餐廳。日本政府今天則呼籲在中國的公民保持低調。

路透社報導，今天上午在香港上環一家日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」的門市前，有20多名顧客聚集等待10時30分開始營業；到了中午12時，仍有數十名顧客經過長達一小時等待後進入用餐。

排在隊伍中的22歲客人韋里塔（Verita）表示：「我對輻射問題沒有很擔心。凡事不宜過量，對嗎？偶爾外食（吃壽司）…風險應該不大。」

日本昨天開始將核處理水排入太平洋，引起兩極化反應。中國再度發出猛烈批評，指責這項行動「極其自私和不負責任」，並自昨天起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

香港政府也以保障民眾健康為由，從昨天開始預防性禁止日本10個都縣的水產品進口。

香港是日本農漁產品外銷的第二大市場，僅次於中國。當地有眾多受歡迎的日式餐廳，日本也是許多香港人最喜愛的度假地點。

日本政府今天則告訴旅居中國的日本公民，在公共場所保持低調。

日本駐中國大使館在官方網站發布警示寫道：「外出時盡量注意自己的言行，如無必要勿大聲說日語。」且如需前往使館，「請密切注意使館周圍情況」。

香港昨天有100人走上街頭抗議日本排放核處理水，日本駐香港總領事館今天也因此發出抗議示警通知。

日本 香港 大使館

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