我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案 不滿生活環境差

成美首位拍監獄照的前總統 川普吐心聲：感覺不舒服

畢卡索么子克勞德辭世 一生致力管理父親遺產

中央社巴黎25日專電
西班牙繪畫大師畢卡索么子克勞德．畢卡索昨天傳出在瑞士辭世，享壽76歲。（路透）
西班牙繪畫大師畢卡索么子克勞德．畢卡索昨天傳出在瑞士辭世，享壽76歲。（路透）

西班牙繪畫大師畢卡索么子克勞德．畢卡索昨天傳出在瑞士辭世，享壽76歲。克勞德繼承並管理畢卡索遺留的4萬多項作品，總值約7.6億歐元。但他與父親的關係，卻疏離而曲折。

畫家畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）之子克勞德．畢卡索（Claude Ruiz Picasso）的律師昨天宣布，克勞德．畢卡索在瑞士逝世，享壽76歲，但未說明死因。

在傳給法新社的新聞稿中，律師表示，克勞德．畢卡索身後有配偶傅蒂耶（Sylvie Vautier）與兩個孩子。

出生在巴黎郊區布洛涅比揚古（Boulogne-Billancourt）的克勞德．畢卡索是商人、導演與攝影師，擁有法國和西班牙雙國籍。

他曾為時代-生活（Time Life）、時尚雜誌（Vogue）等知名媒體雜誌工作，並於2011年以藝術家身分獲得法國榮譽軍團勳章。

然而，克勞德更為人知的身分是父親畢卡索遺留作品的全權管理者。不過，這個職位得來的過程十分曲折。

畢卡索與克勞德的母親弗朗索瓦絲．吉洛（Françoise Gilot）相差40歲，兩人並未結婚。同為藝術家且才華橫溢的吉洛被稱為畢卡索的情人與繆思。

兩人同居期間，畢卡索創作出許多以克勞德與小2歲妹妹帕洛瑪．畢卡索（Paloma Picasso）為靈感的畫作與雕塑，例如「克勞德繪畫、弗朗索瓦絲和帕洛瑪」、「狒狒與孩子」等，流露出父愛。

然而，隨後父母關係惡化，1953年兩人分道揚鑣。有些藝術史學者表示，吉洛離他而去後，畢卡索要求所有認識的藝術經紀人不得購買其作品，傷害了她的藝術生涯。

1964年，在美國發展成績斐然的吉洛出版「與畢卡索一起生活」一書，講述兩人親密生活關係，獲得巨大成功。此書引發畢卡索暴怒，甚至表示再也不想見到兩個孩子，並以法律、連署呼籲的管道嘗試禁止著作出版而徒勞無功。

畢卡索因此切斷與兩名子女的關係。畢卡索1973年逝世時，當時配偶霍克（Jacqueline Roque）更阻止克勞德與帕洛瑪出席葬禮，此後也不准他們接近畢卡索的遺產。

畢卡索死時留下近4萬5000項作品，其中1885張畫作、1228座雕塑，與超過7000張素描手稿等。遺產總值估計約7.6億歐元（約8.1億美元）。克勞德整理完清單時表示，恐怕須租下帝國大廈才能放置所有作品。

隔年，兩名非婚生子女的權利獲得承認。由於畢卡索未留下遺囑，與元配妻子生下的長子保羅（Paulo）也於1975年逝世。各家開始爭奪遺產，並花了6年才決定財產分配給霍克、保羅的兩名孩子、克勞德和帕洛瑪，以及另一名非婚生女兒瑪雅（Maya）。

然而1989年，「畢卡索繼承戰」有了不同結果，巴黎法院將畢卡索作品的管理權全部判給克勞德。

作家楚斯曼（Deborah Trustman）將畢卡索遺產爭奪網絡形容為「如同他的立體主義建構–妻子、情人、婚生與非婚生子女，以及孫子–全都在一個有如人物骨架的軸線上串起，卻有著不相匹配的部位」。

直到克勞德逝世，作為畢卡索繼承人，他獨自擁有畢卡索作品的版權、複製權、人格權、精神權和商標權，同時由他負責鑑定真偽與打擊贗品，這也使他不是在法院訴訟，就是在前往訴訟的路上。

他曾向畢卡索傳記作家說道：「我從未預期或渴望有這樣的角色，或在我父親的遺產上有任何影響力。」

今年7月，克勞德已將權利轉讓給74歲的妹妹帕洛瑪，由她接任畢卡索作品管理者。

畢卡索 雕塑 時尚

上一則

普亭去不去普里格津葬禮？俄克里姆林宮這麼說

延伸閱讀

國巨集團董座陳泰銘深耕藝術領域 秀天價珍稀收藏

國巨集團董座陳泰銘深耕藝術領域 秀天價珍稀收藏
被補一天就出獄…男子書店鬼祟 潛伏貼近女子

被補一天就出獄…男子書店鬼祟 潛伏貼近女子
前陸戰隊員在俄被控間諜罪 布林肯通話：保持信心

前陸戰隊員在俄被控間諜罪 布林肯通話：保持信心
NBA／為何勇士交易換來保羅？柯爾：上季太依賴柯瑞

NBA／為何勇士交易換來保羅？柯爾：上季太依賴柯瑞

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血
專家：信用分數高出這個範圍 除了炫耀沒其他好處

專家：信用分數高出這個範圍 除了炫耀沒其他好處
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事